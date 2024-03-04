الخصاونة: التحول لنظم غذائية أكثر فاعلية لضمان توفير غذاء صحي وآمن

عبدالله الربيحات

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عمان- أكد رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، أن التحول إلى نظم غذائية أكثر فاعلية وشمولا في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بات ملحا، لضمان توفير غذاء صحي وآمن، وسط تزايد أعداد السكان في المنطقة بشكل كبير، وندرة المياه والتغير المناخي، وذلك عبر معالجة تحديات توافر الأغذية، وتسهيل الوصول إليها، وثباتها، واستخدامها بطرق توفر للمنتجين من أصحاب الحيازات الصغيرة والمجتمعات الريفية، فرصا لزيادة الدخل والتوظيف وإنتاج الأغذية.جاء ذلك خلال رعاية الخصاونة، أمس، انطلاق أعمال الدورة الـ37 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى، التي تنعقد تحت عنوان "تسريع تحول نظم الأغذية الزراعية الإقليمية لتحقيق الزراعة المستدامة والأمن الغذائي في خضم الأزمات المتعددة التي تواجه المنطقة".ويشارك في المؤتمر 30 وزيرا وجاهيا و15 وزيرا عن بعد، وممثلو 19 منظمة دولية و17 مراقبا دوليا، وقادة من المنطقة، لوضع إطار لاتفاق إقليمي بشأن المستقبل والعمل المشترك لتحقيق نظم أغذية زراعية مستدامة محددة الأهداف، ولضمان الأمن الغذائي لملايين السكان في المنطقة.وأكد رئيس الوزراء في كلمة الافتتاح، أهمية هذا الاجتماع الوزاري الذي يأتي في ظل ظروف وتحديات إقليمية كبيرة، وفي أعقاب أزمات عالمية، جعلت الحاجة ملحة لتطوير آليات، تعزز الاعتماد على الذات، وتضمن التكامل بين الدول لتحقيق الأمن الغذائي، كجائحة كورونا، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.ولفت إلى ان استخدام الابتكار والرقمنة، ما يزال محدودا في هذا المجال، وسيكون لاستخدامهما على نطاق واسع، دور قوي وفعال في تعزيز تحول النظم الغذائية لتحقيق التنمية المستدامة.وأكد أهمية العمل على تحقيق تحول شامل في القطاع الزراعي والنظام الغذائي، مع الأخذ بالاعتبار، العوامل والخدمات عبر سلسلة القيمة كالصناعات الغذائية، والنقل وسلاسل التوريد، والعمالة، والطاقة المياه، وتمكين المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتوفير فرص العمل، ورفع سوية المنتجات الريفية، والتي تعتبر أساسا لتحقيق النمو الشامل، والسعي لتطوير الأسواق المستدامة، وتعزيز سبل العيش الريفية، وبما يعزز من سعينا نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة.ولفت إلى أن الأردن سعى مبكرا، لإطلاق المرصد الإقليمي للأمن الغذائي لدول المنطقة، بحيث بدأنا التحضير لهذا المرصد بناء على لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني ومدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة شو دنيو، خلال زيارته الرسمية للمملكة في العام 2022.وأكد أنه أمام التحديات العالمية التي نشهدها، وفي مقدمتها أزمات اللجوء، والحروب والتغير المناخي، يعد الأردن من أكثر البلدان تأثرا بهذه الأزمات؛ إذ تشكل نسبة اللاجئين الذين نستضيفهم ثاني أعلى نسبة في العالم نسبة إلى عدد السكان، ويعيش قرابة 81 % منهم في المجتمعات المضيفة لهم خارج مخيمات اللجوء، لافتا إلى أن هذا يشكل عبئا وضغطا كبيرا على مواردنا الأرضية والمائية والغذائية وخدمات الصحة والتعليم وفرص العمل.وقال، إنه وبرغم ذلك، فإننا نعمل على بناء إستراتيجيات وخطط مرنة ومبتكرة، لتعزيز قدراتنا على التكيف والصمود وذلك عبر الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية وتطويرها، وتبني التقنيات الحديثة في الزراعة، واستخدام الأدوات المناسبة التي تؤدي لتخفيف وطأة تلك التحديات.ولفت إلى أن من أهم التحديات التي تواجهنا جميعا هي الكمية الكبيرة لهدر الطعام وتقليل الفاقد الذي يمثل تحديا لإدارة الموارد، والتزاما أخلاقيا بمكافحة الجوع ودعم الاستدامة البيئية والمساهمة بتحقيق الأمن الغذائي، إذ إن 28 % من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم تنتج الغذاء الذي يهدر بدلا من إطعامه للمحتاجين، مؤكدا أن الإدارة الحصيفة للفاقد والهدر ستسهم بسد جوع ملايين البشر الذين يعانون من نقص الطعام.وقال رئيس الوزراء "من المؤكد أن الحديث سيكون منقوصا إذا لم يتناول العدوان الإسرائيلي الغاشم والمدان والهمجي على أهلنا الفلسطينيين في قطاع غزة، بحيث أزهقت آلة القتل الإسرائيلية أرواح عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، وأحدثت تدميرا كاملا للبنية التحتية، وقطع سبل العيش؛ وأخذت القطاع وأهله إلى حافة المجاعة، ما أدى إلى نزوح أكثر من مليوني شخص ينامون في العراء وسط ظروف جوية قاسية، لا يستطيعون الوصول إلى مصادر مياه الشرب ويعانون جوعا مدقعا وغيابا لأدنى مقومات الأمن الغذائي، عداك عن تدمير واسع للأراضي الزراعية تقدر بأكثر من 40 % من الأراضي القابلة للزراعة بحسب صور الأقمار الصناعية، وتدمير قرابة 70 % من البنية التحتية في القطاع بشكل عام".وأكد الخصاونة، أننا في الأردن بقيادة جلالة الملك، يعضده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، نفخر بأننا نجحنا في القيام بالإنزالات الجوية المتكررة التي نفذناها بشكل منفرد بداية، ثم مع بعض الدول الشقيقة والصديقة، وشارك جلالة الملك شخصيا في اثنين منها، والتي ساهمت بتوليد ثقافة عالمية جديدة في كيفية إسناد المنكوبين والانتصار للإنسان في ظل ظروف استثنائية صعبة.كما أن الاستمرار بهذه الإنزالات الجوية بالتزامن مع الجهود السياسية والدبلوماسية الحثيثة التي يقودها جلالة الملك، وبالتنسيق مع أشقائه القادة العرب من أجل وقف العدوان الغاشم فورا، وإيقاف عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وضمان إمداد الأشقاء الفلسطينيين بالمساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام، وإيجاد الأفق السياسي غير القابل للعكس، الذي يضمن العودة إلى مسار السلام وفق حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة الكاملة والناجزة، على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية؛ لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دول وشعوب المنطقة بما فيها إسرائيل.على صعيد متصل، استقبل الخصاونة، مدير عام منظمة الأغذية شو دنيو، ووزراء الزراعة لدول شقيقة وصديقة، يشاركون بأعمال المؤتمر.وأكد في اللقاء الذي حضره وزير الزراعة خالد الحنيفات، أهمية انعقاد المؤتمر بتطوير آليات التعاون والتكامل، وتبادل الخبرات بين الدول في المجال الزراعي، ووضع حلول للتحديات والمخاطر التي يواجهها، لتحقيق الأمن الغذائي.بدوره، أشاد دنيو، باستضافة المملكة للمؤتمر، وبجهودها في الزراعة والأمن الغذائي، لافتا إلى أن العالم والمنطقة، يتابعان ما تشهده غزة والسودان ودول عديدة في المنطقة من تحديات، وبشكل خاص المعاناة التي يعيشها الغزيون، معربا عن الأمل بالخروج من هذه الازمة.وأكد ان المنظمة كان لها دور وبالشراكة مع المنظمات المعنية، ومنذ بدايات الأوضاع في غزة في التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.-(بترا)