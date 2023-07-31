الإثنين 31 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الخصاونة: القطاع الخاص شريك في إيجاد الحلول لمشكلة البطالة

F2Yb_vDWMAAUo4m
رئيس الوزراء
مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثَّاني، رعى رئيس الوزراء بشر الخصاونة احتفاليَّة يوم الصِّناعة الأردنيَّة، الذي تقيمه غرفة صناعة عمَّان لعرض الإنجازات التي حقَّقها القطاع الصِّناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتكريم أكبر المصدِّرين الصِّناعيين.اضافة اعلان

وقال الخصاونة، إن القطاع الخاص شريك في إيجاد الحلول لمشكلة البطالة، في ظلِّ محدوديَّة قدرة الجهاز الحكومي على توفير فرص العمل والتي تتراوح ما بين 10 - 15 ألف فرصة سنويَّاً فقط.

وبين أن الحكومة تعوِّل كثيراً على القطاع الصِّناعي وسائر القطاعات الاقتصاديَّة الأردنيَّة من أجل مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي، وفي طليعتها زيادة معدَّلات النموّ الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأضاف أن الحكومة تتعامل مع القطاع الخاص في إطار الشَّراكة الحقيقيَّة، وتعمل على توفير الممكِّنات اللازمة لتعزيز تنافسيَّته من خلال تطوير التَّشريعات، وتخفيض الكُلَف كإعادة هيكلة تعرفة الطَّاقة وتزويد المناطق الصِّناعيَّة بالغاز الطَّبيعي.

وأشار إلى أن الأردن وفَّر البيئة الملائمة لتمكين القطاع الصِّناعي من النَّفاذ إلى أسواق عالميَّة من خلال اتفاقيَّات التِّجارة مع دول كُبرى كالولايات المتحدة والتي ساهمت في زيادة حجم التَّبادل التِّجاري بين الأردن وأميركا لأكثر من 2 مليار دولار والمرشَّحة للزِّيادة أيضاً.

وبين أن الحكومة تعوِّل كثيراً على القطاع الصِّناعي وسائر القطاعات الاقتصاديَّة الأردنيَّة من أجل مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي، وفي طليعتها زيادة معدَّلات النموّ الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وزارة العمل - (أرشيفية)

الزيود: "الزراعة" أكثر القطاعات تسريبا للعمالة الوافدة منذ24 ساعة

1690734126481857200

توصيات بتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين في التشريعات منذ24 ساعة

أدوية على أرفف في صيدلية بعمان -(تصوير: ساهر قدارة)

"الصيادلة": منع توصيل الأدوية قرار لحماية المهنة منذ24 ساعة

1690734193441863100

نظاما "العناية الطبية" و"السلامة المهنية".. هل يوفران حماية كافية للعمال؟ منذ24 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1690738280542108100

السفارة المكسيكية تحتفل بمرور 48 عاما على العلاقات مع الأردن

منذ 8 دقيقة
638264298232611662

بتوجيهات ملكية.. طائرة إخلاء طبي لنقل مواطن أردني من السعودية

منذ3 ساعة
دنانير اردنية

شمول 419 أسرة جديدة بالمعونة الشهرية في حزيران الماضي

منذ4 ساعة
956c6275-ccdf-4f4c-9408-9a9a2529a595

الصفدي: احترام الرموز والمقدسات الدينية قيمة إنسانية جامعة

منذ4 ساعة
5fd0b7980ce8e

"قانونية النواب" تقر "معدل السير"

منذ4 ساعة
شاحنات

"الخضار".. تحذير من "خسارة الأسواق الخارجية"

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات | منذ24 ساعة
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات |29 تموز 2023
Untitled-1

إيفو أندريتش يصور جحيم الاحتلال النازي لبلغراد

ترجمات |28 تموز 2023
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات |26 تموز 2023
جنود أميركيون يستطلعون البحر من سطح سفينة حربية في الخليج العربي - (أرشيفية)

مخاطر التصعيد البحري في مضيق هرمز

ترجمات |26 تموز 2023
 