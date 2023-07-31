الخصاونة: القطاع الخاص شريك في إيجاد الحلول لمشكلة البطالة

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مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثَّاني، رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة احتفاليَّة يوم الصِّناعة الأردنيَّة، الذي اقامته غرفة صناعة عمَّان بهدف عرض الإنجازات التي حقَّقها القطاع الصِّناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتكريم كبار المصدِّرين الصِّناعيين.واكد رئيس الوزراء خلال الاحتفالية التي حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص ان جلالة الملك يوجِّهنا دوماً لإيلاء القطاع الصِّناعي الأهميَّة التي يستحقُّها وهو أكبر القطاعات المشغِّلة للعمالة بنسبة 20% من حجم العمالة في الأردن ويشكِّل ربع حجم الاقتصاد الوطني و95% من الصَّادرات الوطنيَّة ويستقطب نحو 70% من الاستثمارات الخارجيَّة القادمة للمملكة .كما اكد الخصاونة ان الحكومة ملتزمة بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص في مسعانا لخدمة المواطن وإيجاد الحلول لمشكلة البطالة، في ظلِّ محدوديَّة قدرة الجهاز الحكومي على توفير فرص العمل والتي تتراوح ما بين 10 - 15 ألف فرصة سنويَّاً فقط مع وجود مدخلات لسوق العمل تصل سنويا الى 120 الف شخص.ولفت رئيس الوزراء الى ان الأردن وفَّر البيئة الملائمة لتمكين القطاع الصِّناعي من النَّفاذ إلى أسواق عالميَّة من خلال اتفاقيَّات التِّجارة الحرة مع الدول العربية ومع دول كُبرى كالولايات المتحدة الأمريكيَّة والتي ساهمت في زيادة حجم صادرات الأردن الى امريكا لأكثر من 2 مليار دولار والمرشَّحة للزِّيادة أيضاً في الكثير من الصناعات الدوائية والغذائية مشيرا الى ان العديد من الشركات الاردنية بدات بتزويد الكثير من المنشات الامريكية بوسائل التكييف .واكد الخصاونة اننا نعوِّل كثيراً على القطاع الصِّناعي وسائر القطاعات الاقتصاديَّة الأردنيَّة من أجل تحقيق مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي، وفي طليعتها زيادة معدَّلات النموّ الاقتصادي وتوفير فرص العمل .ولفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة تعمل على استكمال انجاز المنظومة التشريعية الهادفة الى تمكين القطاع الخاص ودعم الاستثمار في اطار فرضيات رؤية التحديث الاقتصادي التي تحتاج الى وعاء تمويلي يصل الى 41 مليار دينار على مدى عشر سنوات بواقع 5ر1 مليار دينار سنويا استثمارات اجنبية و5ر2 مليار دينار استثمارات محلية فضلا عما قدمته الحكومة من الموازنة العامة .واكد ان رؤية التحديث الاقتصادي خطة طموحة للغاية وان مستهدفاتها تتطلب الكثير من الاجتهاد والتوفيق سيما في حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي والتزاحم على النوافذ والادوات التمويلية الدولية نتيجة للازمات الدولية القائمة حاليا واستمرار التاثر بتداعيات ازمة كورونا والخلل في سلاسل التزويد والتوريد الناجمة عن الازمة الروسية - الأوكرانية.ولفت الى ان رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام تتكاملان مع مشروع التحديث السياسي الذي نسير باتجاه الشق التطبيقي الاول له مع الانتخابات النيابية العام القادمة.وقال نحن اليوم نسير باتجاه التعافي وانجزنا بالتعاون مع القطاع الخاص بعض التشريعات مثل قانون البيئة الاستثمارية ونامل بانجاز قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس الامة لجهة الابتعاد عن البيروقراطية والاسراع بتنفيذ مشاريع الشراكة دون التفريط بقواعد الحوكمة .واكد رئيس الوزراء اننا تخطينا بفضل الشراكة مع القطاع الخاص الكثير من الازمات وانتقلنا الى مرحلة التعافي الاقتصادي حيث وصلت نسبة النمو الاقتصادي خلال الاشهر الماضية 8ر2 بالمائة وهو رقم افضل من العام الماضي وارتفعت الصادرات بنسبة 22 بالمائة مثلما قفز الدخل السياحي بنسبة 110 بالمائة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي لافتا الى ان هذه الانجازات تحققت بفضل سياسات حكومية اسهمت في رفع تنافسية القطاعات المختلفة وخصوصا الصناعي عبر تدخلات هيكلية منها اعادة تعرفة اسعار الطاقة الكهربائية لغايات توجيه الوفر المتحقق لدعم القطاعات الاقتصادية بهدف رفع تنافسيتها .كما اكد الخصاونة ان العمل جار لتحقيق هدف رئيس ومركزي بتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي بهدف تخفيض كلف الانتاج على صناعاتنا الوطنية اضافة الى اصلاحات جمركية تضمنت تخفيض الشرائح الجمركية واجراءات بحيث تسمح بالانسيابية المطلوبة لخدمة القطاعات الاقتصادية .واشاد الخصاونة بالدور والاسهامات الوطنيَّة الكبيرة للقطاع الصِّناعي وسائر القطاعات الاقتصاديَّة الأردنيَّة التي ساعدتنا على تخطي فترة جائحة كورونا والاتجاه نحو التعافي مؤكدا اننا نعول على الروح الايجابية والوطنية المتجذرة لدى القطاع الخاص مع دخولنا المئوية الثانية من عمر الدولة الاردنية في مرحلة عنوانها الاساس رفعة الوطن وتحقيق تطلعات جلالة الملك عبدالله الثَّاني يعضده سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليّ العهد في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين .وسلم رئيس الوزراء في ختام الاحتفالية الدروع للشركات الصناعية الاكثر تصديرا خلال عام 2022 .واعرب وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي عن اعتزازه وفخره بالصناعة الاردنية وما حققته من انجازات لافتا الى انها تشكل 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وتستحوذ على غالبية الصادرات الوطنية .ولفت الى الشراكة الحقيقية التي تجمع الحكومة مع القطاع الصناعي من خلال دعمها المتواصل والمستمر للصناعة الاردنية معربا عن الامل بان تستمر في تحقيق الانجازات والنمو الذي شهدته خلال السنوات الماضية .واعلن رئيس غرفة صناعة الاردن ورئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير عن ارض معارض للصناعات الاردنية على مساحة 33 دونما تتسع لنحو 500 جناح اضافة الى قصر للمؤتمرات والندوات سيتم العمل على البدء بانشائها قريبا .وتم خلال الاحتفالية عرض فيلم عن الاستثمارات في القطاع الصناعي وما توفره من فرص للتصدير وتوفير فرص العمل .