الخصاونة: الملك يقود جهود وقف العدوان على غزة منذ بدايته

الأردن وفلسطين: توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم وتشكيل لجنة للمتابعة والتنفيذ

عقدت في عمان أمس، اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - الفلسطينية المشتركة في دورتها السابعة، برئاسة رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة ونظيره الفلسطيني د. محمد مصطفى، ووقع الجانبان في ختام الاجتماعات 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تغطي أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، واتفقا على تشكيل لجنة متابعة فنية لمتابعة وضمان تنفيذ الاتفاقات. اضافة اعلان

الخصاونة ونظيره الفلسطيني أكدا في تصريحات صحفية أعقبت الاجتماعات، عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والحرص على تعزيزها وتمتينها.

وقال الخصاونة، إن انعقاد اجتماعات هذه الدورة، يأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي الغاشم، والذي يجب أن يتوقف فورا على أهلنا في قطاع غزة، والمصحوب بتصعيد إسرائيلي ممنهج وغير مسبوق في الضفة الغربية لجهة عنف المستوطنين ومصادرة الأراضي، ومحاولة تكريس إجراءات أحادية تستهدف تغيير الواقع.

وأكد وجوب ألا ينصرف النظر عن هذه الممارسات، فضلا عن آلة التقتيل والتدمير الممنهج التي تخالف كل الأعراف والقوانين الدولية، ومنظومة القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والمعايير الأخلاقية بإزاء هذا العدوان الغاشم والهمجي على أهلنا في غزة، والذي أفضى حتى الآن لارتقاء نحو 36 ألف شهيد، وتدمير واسع في البنى التحتية والقطاع الصحي.

ولفت الخصانة للجهود التي يقودها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني منذ اللحظة الأولى، وبالشراكة والتنسيق مع أشقائه الفلسطينيين والعرب وأصدقائه في العالم، لتكريس موقف يدفع باتجاه ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الممنهج على القطاع، والإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية التي تستهدف الضفة.

وأضاف، أن الجهود الدبلوماسية المكثفة التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك لوقف هذا العدوان الغاشم، اقترنت بتقديم ما هو واجب علينا تجاه أهلنا وأشقائنا من مساعدات مباشرة، اتخذت شكل الإنزالات الجوية المتتابعة، وطائرات المساعدات العاجلة عبر مطار العريش، وتسيير قوافل من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والطبية للتخفيف من معاناتهم، إلى جانب الخدمات الطبية المستمرة التي يقدمها المستشفيان الميدانيان الأردنيان في شمال القطاع وجنوبه؛ للمساهمة في التخفيف من معاناة الأشقاء، بالإضافة إلى ما قدمه الأردن لأهلنا في الضفة من دعم وإسناد وإقامة مستشفى ميداني في نابلس.

وأكد الخصاونة أن على الجميع أن يدركوا هول ما يلحق بالإنسان الفلسطيني من تقتيل وتهجير وتجويع، وما أصاب الاقتصاد الفلسطيني من أضرار؛ ما يستوجب توفير الدعم للأشقاء الفلسطينيين؛ لتثبيتهم على أرضهم، عبر إمدادهم بالمواد الإغاثية من غذاء ودواء، ومن ثم مساعدتهم في عمليات إعادة إعمار ما أتت عليه آلة الدمار الإسرائيلية الغاشمة.

كما أكد أن جلالة الملك يسعى إلى تأطير جهد إنساني، يهدف لتنسيق وصول المساعدات الإنسانية الدولية لأهلنا في غزة وإسناد أهلنا في الضفة، مشيرا إلى المؤتمر الدولي الذي سيستضيفه جلالة الملك بشكل مشترك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش في الحادي عشر من الشهر الحالي بعمان؛ لتنسيق المساعدات الإنسانية وضمان وصولها بشكل شامل ومستدام لأهلنا في القطاع، مؤكدا أن لا بديل عن فتح جميع المعابر لإيصالها.

وأشار إلى أن هذه الجهود، مصاحبة ومواكبة لمساعي جلالته لتحقيق وقف مستدام لإطلاق النار، والانتقال إلى مسار وأفق سياسي غير قابل للعكس ضمن مواقيت زمنية واضحة ومحددة، تفضي إلى تجسيد حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة الكاملة والناجزة، على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد الخصاونة على أن الوحدة الجغرافية بين الضفة المحتلة والقطاع، هي القاعدة الأساسية للدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة والناجزة، باعتبارهما وحدة متكاملة تشكل أساسها الجغرافي، وفق حل الدولتين الذي لا بديل عنه، والذي نبه جلالة الملك عبر سنوات ممتدة، إلى أن غياب تجسيده، يقود لأوضاع تؤدي لزعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي، وهو الحل الوحيد لتنعم المنطقة بالاستقرار، وتحقق الآفاق المرجوة، وتطلق الطاقات لتعيش دولنا ومنطقتنا بأمن وسلام واستقرار وتعاون وتكامل اقتصادي، تحقق فيه مصالح شعوبها.

كما أكد استمرار الدور المهم الذي يضطلع به جلالة الملك، بمقتضى الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، والتي ينهض بها جلالته بكل مسؤولية واقتدار.

وأكد على أن رؤى الأردن وفلسطين تتلاقى وتتطابق حيال الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، وتطوير خطة للاستجابة والإغاثة لتتعامل مع الآثار الكارثية المدمرة لهذا العدوان، والإعاقات والإجراءات الإسرائيلية بحق أهلنا في الضفة التي أفضت إلى فقدان حوالي نصف مليون فلسطيني لأعمالهم، مؤكدا أن هذا تحد كبير يجب الوقوف عنده.

وحول البرنامج الإصلاحي الذي تباشره الحكومة الفلسطينية، أكد الخصاونة أن الأردن يدعم ضرورة المضي قدما بتنفيذ خريطة الإصلاحات التي وضعتها، والتي يتوقف الجانب الأكبر من نجاحها على عدم إعاقتها من الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني، استعرض في مؤتمر دولي للدول الداعمة والمانحة في بروكسل، عناصر هذا البرنامج ورؤية حكومته والتي ندعم تنفيذها بشكل كامل.

وأكد الخصاونة، أننا نسعى لانتظام عقد اجتماعات اللجنة، مشيرا إلى أنه تمخض عنها توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز التعاون في الطاقة والتعاون الشبابي والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والتبادل التجاري والدعم اللوجستي، وتسهيل انسيابية حركة البضائع والأشخاص عبر المنافذ.

وأشار إلى أن اجتماعات اللجنة، استعرضت الخطط الرامية لتطوير منطقة جسر الملك حسين، لتستوعب بشكل أكبر، تنامي التبادل التجاري الذي ارتفع 20 % العام الماضي، إلا أنه ما يزال يدور في إطار رقم متواضع لا يتناسب مع متانة وعمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، إذ وصل لـ425 مليون دولار؛ لافتا لوجود إعاقات تقوم بها سلطات الاحتلال، تحول دون تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والتجاري وأوجه التعاون الفني.

كما أشار إلى أن اجتماعات اللجنة، ضمت ممثلين عن القطاع الخاص الأردني والفلسطيني، مؤكدا أنهما يشكلان مدماكا أساسيا بتنمية وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمار بين البلدين، مشيرا إلى اتفاق الجانبين على استئناف إقامة المعارض الأردنية في المدن الفلسطينية والتأسيس لمنتدى اقتصادي، يضم رجال الأعمال في الجانبين، والاتفاق على تشكيل لجنة متابعة لتراقب تنفيذ الاتفاقيات التي وصلنا إليها اليوم، والتي نتطلع أن نراجع أوجه تنفيذها في الدورة المقبلة التي تستضيفها فلسطين، ونأمل أن تكون ظروف استضافتها أفضل من الظروف الحالية، وقد زالت المعاناة التي يتعرض لها أهلنا في القطاع بفعل العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر.

وجدد رئيس الوزراء تأكيد استمرار الأردن في منهجيته القائمة على إسناد الكل الفلسطيني الموحد، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، الذي تمثل منظمة التحرير الفلسطيني عنوانا وحيدا لشرعيته، وننأى دائما بأنفسنا عن أي مقاربات أو اعتبارات خارج إطار هذه الشرعية ولا تمثل الكل الفلسطيني، مؤكدا أن الأردن وفلسطين تجمعهما أواصر وعلاقات استثنائية، ونبني على العلاقة المميزة التي تجمع البلدين الشقيقين وقيادتيهما ممثلتين بجلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

من جهته، نقل مصطفى تحيات الرئيس عباس إلى جلالة الملك، مثمنا جهود جلالته وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والحكومة الأردنية بتوفيرالدعم السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والإغاثي والإنساني للشعب الفلسطيني وقيادته وقضيته العادلة، والعمل على وقف العدوان على القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

وقال "باسم الشعب الفلسطيني وقيادته، نقدر عاليا المواقف الأردنية السياسية الداعمة للقضية الفلسطينية والجهود الإغاثية، كأول دولة تقدم مساعدات إغاثية عبر الإنزالات الجوية بإشراف ومشاركة من جلالة الملك وسمو ولي العهد، بالإضافة لإقامة مستشفيات ميدانية في الضفة وغزة وإرسال شحنات قمح وحبوب لدعم المخزون والمزارعين الفلسطينيين".

كما أكد رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني، أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية التي ينهض بها جلالة الملك عبدالله الثاني بالحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مرحبا باستضافة الأردن للمؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة في 11 الشهر الحالي، مبينا أنها ليست الزيارة الأولى التي يقوم بها للمملكة منذ تشكيله للحكومة الفلسطينية في نهاية آذار (مارس) الماضي، فقد كان الأردن الوجهة الأولى التي يزورها في 7 نيسان (إبريل) الماضي، في رسالة تأكيد على وحدة الموقفين الأردني والفلسطيني.

وعرض أولويات عمل الحكومة الفلسطينية التي تركز على وقف العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، وتطوير خطة إنعاش مبكر لأكثر من 2،2 مليون فلسطيني، تتضمن تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للتعامل مع البطالة المرتفعة وتعزيز الحماية الاجتماعية وإعادة الإعمار والتنمية الشاملة، في حين تتمثل الأولوية الثالثة بتنفيذ برنامج إصلاحي لتطوير أداء المؤسسات الوطنية.

ولفت مصطفى إلى أن الحكومة ستعزز توجهها نحو العمق العربي وبوابته المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدا أهمية العمل المشترك لتسهيل حركة التجارة والمسافرين، وتمديد ساعات العمل على المعابر، مضيفا أننا نتطلع لدور أردني أساسي للضغط على الجانب الإسرائيلي لفتح المعابر التجارية مع غزة، لضمان وصول المساعدات والتواصل الإنساني والجغرافي بين الضفة والقطاع.

وأكد أن ما يجري في الضفة وغزة من الناحييتن السياسية والأمنية، يؤثر على حياة الناس والاقتصاد، إذ فقد نحو نصف مليون فلسطيني فرص عملهم منذ 7 أكتوبر الماضي، مثلما يؤثر على الاستقرار والأمن في المنطقة، مبينا أهمية الانخراط في عملية سياسية جدية تفضي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية "وهذا أمر في غاية الأهمية، وهو المدخل لحل جميع الأزمات في المنطقة".

وشدد على ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار فوري وجدي في غزة يوقف شلال الدم المستمر، والذي لم نشهد له مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية، والتحضير لإعادة الإعمار بعد الدمار الكبير الذي لحق بالقطاع.

واستمعت اللجنة لإيجاز قدمه وزراء: الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي والاقتصاد الوطني الفسطيني محمد يوسف العامور، حول اجتماعات اللجان الفنية والتحضيرية، والتي أكدت الحرص المشترك على الارتقاء بمستوى التعاون وزيادة التبادل التجاري بين الجانبين وتذليل العقبات التي تفرضها سلطات الاحتلال على المعابر والجسور.

وجرى عقب الاجتماع توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم تضمنت: مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية، وبرتوكول في مجال المساعدات الإنسانية، ومذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، وبرنامج تنفيذي للتعاون الصناعي، وبرتوكول للتعاون في مجال حماية الإنتاج الوطني، ومذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، ومذكرة تفاهم في مجال الطرق والجسور والأبنية والإسكان والعطاءات، ومذكرة تفاهم لتنفيذ قرارات الدورتين 38 و39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، واتفاقية تعاون بين وزارة الداخلية الأردنية ووزارة العدل الفلسطينية، ومذكرة تفاهم في مجال الاتصالات والاقتصاد الرقمي، وبرنامج تنفيذي لبروتوكول التعاون في المجال الشبابي للأعوام 2024 – 2026، والبرنامج التنفيذي للتعاون السياحي 2023 – 2026، ومذكرة تفاهم بشأن إنشاء آلية للمشاورات السياسية، ومذكرة تفاهم في مجال المراسم والتشريفات.

كما وقع رئيس الوزراء ونظيره الفلسطيني محضر اجتماعات الدورة السابعة للجنة.

وكان جرى لرئيس الوزراء الفلسطيني والوفد المرافق استقبال رسمي لدى وصوله دار رئاسة الوزراء، إذ كان في استقباله الخصاونة ووزراء ومسؤولون.

وعزفت الموسيقا السلامين الملكي الأردني والوطني الفلسطيني، واستعرض رئيس الوزراء الفلسطيني حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.-(بترا)