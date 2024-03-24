الخصاونة: توفير مخزون آمن من المواد التموينية والأساسية للمواطنين

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تفقد رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة أمس أسواق المؤسَّستين الاستهلاكيَّتين المدنيَّة والعسكريَّة في منطقتيّ عين غزال وطارق.وأكَّد رئيس الوزراء خلال زيارته للمؤسَّستين، ضرورة الاستمرار بتوفير مخزون آمن من السلع والمواد التموينية والأساسية للمواطنين بأسعار عادلة، بخاصة في شهر رمضان المبارك الذي يتزايد فيه الطلب على تلك السلع والمواد.وجدد الخصاونة في هذا الصدد، التأكيد على أن مخزون المملكة الإستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي لمدد زمنية طويلة، وذلك في ضوء الإجراءات التي اتَّخذتها الحكومة لتأمين هذا المخزون، وضمان استمرار سير حركة شحن البضائع والسِّلع بوتيرة منتظمة.وأشار لمجلس الوزراء بدعم المؤسَّستين الاستهلاكيَّتين المدنيَّة والعسكريَّة بمبلغ ثلاثة ملايين دينار، لاحتواء الآثار التضخُّميَّة وتمكينها من تثبيت أسعار السِّلع الأساسيَّة فيها، إلى ما بعد شهر رمضان المبارك.وأشاد بالتزام المؤسَّستين بقرار تثبيت الأسعار وبالإجراءات التي اتخذتهما عبر توفير السِّلع والمواد التموينية والاستهلاكية للمواطنين في مختلف أسواقها المنتشرة في جميع المحافظات.وجال رئيس الوزراء في مرافق المؤسَّستين، وتبادل الحديث مع المواطنين، واستمع إلى ملاحظاتهم بشأن توفُّر السِّلع وأسعارها، كما هنأهم بمناسبة شهر رمضان المُبارك وقُرب حلول عيد الفطر السَّعيد.واستمع رئيس الوزراء خلال الجولة التي رافقه خلالها وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوسف الشَّمالي لإيجاز من مدير عام المؤسَّسة الاستهلاكيَّة المدنيَّة سلمان القضاة ومدير المؤسَّسة الاستهلاكيَّة العسكريَّة العقيد محمد الحديد، أكدا خلالها توفُّر جميع السِّلع بكميَّات كافية وأصناف متعدِّدة وبأسعار مناسبة ومنافِسة في جميع فروع المؤسَّستين المنتشرة في المملكة.