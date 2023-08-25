الخصاونة: رصد 670 مليون دينار أردني للتحديث الاقتصادي للفترة 2023-2025

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بدأت الجمعة، فعاليات الملتقى الحكومي بعد عام على اطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، في البحر الميت في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات.وتعقد الحكومة الملتقى بعنوان "عام على التحديث"، بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.وأعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة رصد 670 مليون دينار أردني للتحديث الاقتصادي للأعوام من 2023 إلى 2025.ورحب الخصاونة بالشركاء والأصدقاء من القطاع الخاص المشاركين بصياغة رؤية التحديث الاقتصادي وأيضا في صياغة برنامج تحديث القطاع العام.ورحب أيضا بسفراء الدول العربية الذين كان لبعض دولهم بصمات أساسية وكبرى ومهمة في إسناد برنامج الإصلاح الشامل ...".كما أعلن رئيس الوزراء إطلاق نظام تتبع الكتروني متاح للجميع للاطلاع على تقدم البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.وأشار الخصاونة، إلى انتهاء تشكيل الوحدة المركزية لمتابعة خطة التحديث الاقتصادي، وكذلك عشرين وحدة أخرى في جميع الوزارات والمؤسسات.وتستعرض الحكومة ما تحقق في البرنامجين وسيتم التحاور بشأن أولويات المرحلة المقبلة.ويتضمن الملتقى الذي بدأ أعماله الجمعة وتستمر حتى مساء السبت، جلسات عديدة تتمحور حول قطاعات إدارية واقتصادية متخصصة، تبين سير العمل في البرنامجين التنفيذيين لرؤيتيّ التحديث الاقتصادي والإداري.ويشارك في الملتقى أكثر من 600 مشارك ومشاركة ممن صاغوا رؤيتيّ التحديث الاقتصادي والإداري، ومن ضمنهم ممثلون عن مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، وقطاعات وفعاليات مختلفة تمثل القطاع الخاص والخبراء المتخصصين بالحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، إلى جانب الجهات المانحة والمؤسسات التمويلية الدولية ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والأبحاث، ومجموعة من الشابات والشباب.