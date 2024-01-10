الخصاونة: سنقدم المطالعات والحجج لـ"العدل الدولية" لدعم قضية الإبادة الجماعية

جهاد المنسي

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عمان- استثمر رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، جلسة النواب أمس، للتأكيد على موقف الأردن من قضية الإبادة الجماعية التي حركتها دولة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الصهيوني، مؤكدا أن الموقف الأردني “لم يتبدَّل”، مشددا على أن الأردن ستقدم خبراتها في خدمة الشَّأن الفلسطيني والمطالعات والمرافعات والحجج القانونيَّة اللازمة، حالما تقرِّر محكمة العدل الدولية النظر في دعوى الإبادة الجماعيَّة التي قدمتها جنوب أفريقيا.حديث الخصاونة، جاء بعد مداخلات نيابية من النائبين: عمر النبر وزيد العتوم طالبا فيها الحكومة بالانضمام الى جنوب أفريقيا في دعواها ضد الاحتلال الصهيوني.جلسة النواب الأربعاء، خصصت لاستكمال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون حق الحصول على المعلومات، وقد وصل النواب الى المادة (7) منه، فيما يتضمن مشروع القانون 16 مادة؛ شهدت ايضا عتبا نيابيا واضحا وجليا على الحكومة، بشان قضيتي تعليمات صندوق دعم الطالب التي عدلت مؤخرا، إذ يرى نواب أنها تعديلات أضرت بآلاف الطلبة، والثانية هي الإعفاءات الطبية، إذ يضغط نواب للحصول على أكثر من 10 إعفاءات شهريا، منتقدين تأخر الإعفاءات عليهم، وهو ما عبر عنه النائب عطا إبداح بقوله “إن الإعفاء وصله بعد وفاة المريض”.الجلسة التي عقدت أمس برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، شهدت في أروقتها توقيع عشرات النواب لمذكرة نيابية، يطالبون فيها رئيسهم بالإيعاز بوقف جلسات اللجنة المالية النيابية مع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، الى حين حلّ معضلتين عاجلتين يواجهان المواطن، هما الإعفاءات الطبية وصندوق دعم الطالب.وطالب النواب في مذكرة تبناها النائب فريد حداد، بإيجاد حلّ سريع لمشكلة آلاف الطلبة الذين تضرروا من التعليمات الجديدة للصندوق، مشيرين إلى أنهم باتوا غير قادرين على مواصلة دراستهم وعدم التسجيل للفصل الدراسي المقبل.كما طالبوا بايجاد حلّ سريع لمشكلة الإعفاءات الطبية التي تقدّم للمواطنين عبر النواب، مشيرين إلى أن تحديد الأعداد للنواب في هذه الإعفاءات، تحرم فقراء ومرضى من فرصتهم وحاجتهم الملحّة في العلاج.في المذكرة الثانية التي وقعها النواب، بشأن تعديلات الصندوق، اقترح نواب إرجاء التعديلات عليها لعامين.وخلال الجلسة، وافق النواب على ما ورد في “معدل حق الحصول على المعلومات” الذي تضمن وجود نقيبي الصحفيين والمحامين وممثلين عن المجتمع المدني في عضوية مجلس المعلومات.وبين مشروع القانون، أنه لكل شخص طبيعي أو اعتباري أردني له مصلحة مشروعة او سبب مشروع، الحق بالحصول على المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام القانون، واعتبر أن المعلومات، هي أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة، وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته.اما الوثائق المصنفة، وفقه، فهي أي وثائق مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل، أو الصور الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسوم أو الخرائط أو ما يشابهها، والمصنفة على أنها سرية أو محمية، وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.والدائرة، وفق تعريف القانون، هي الوزارة أو الدائرة أو السلطة أو الهيئة، أو أي مؤسسة عامة أو رسمية عامة، أو الشركة التي تتولى إدارة مرفق عام والنقابات والأحزاب، وأي جهة تتلقى تمويلاً جزئياً أو كلياً من الموازنة العامة للدولة، أو من أي جهة أجنبية.والمسؤول فهو رئيس الوزراء أو الوزير أو الرئيس أو المدير العام للدائرة، او مدير الجهة المعنية.وبموجب القانون، يتشكل مجلس يسمى (مجلس المعلومات) برئاسة وزير الثقافة وعضوية: مفوض المعلومات/ نائبا للرئيس، وأميني عام وزارتي العدل والداخلية، ومديري عام دائرة الاحصاءات العامة، والتوجيه المعنوي في القوات المسلحة الأردنية، والمفوض العام لحقوق الإنسان، ونقيبي الصحفيين والمحامين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المختصة يسميهما رئيس الوزراء لسنتين.ويتولى المجلس ضمان تزويد المعلومات لطالبيها وفق أحكام القانون، ووضع الخطط لضمان حق الحصول على المعلومات وسير عمل المجلس، وتعزيز ثقافة الحق بالمعرفة والحصول على المعلومات، واعتماد نماذج طلب الحصول على المعلومات، والنظر في اعتراضات طالبي الحصول على المعلومات والبت فيها، وإقرار التقرير السنوي حول أعمال المجلس، ورفع التقرير السنوي إلى رئيس الوزراء ومجلس الأمة، ونشره على الموقع الالكتروني للمجلس، واقتراح مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات.وتسمي الدائرة شخصا مختصاً بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومتابعتها، ويقدم طلب الحصول على المعلومات خطياً أو إلكترونياً، وفق النموذج المعتمد لذلك، متضمنا اسم مقدم الطلب وجنسيته ومكان إقامته بالنسبة للشخص الطبيعي، والمقر بالنسبة للشخص المعنوي وموضوع المعلومات المطلوبة.وجاء في القانون انه على الشخص المختص فور تسلمه الطلب، إعطاء إشعار استلام لمقدمه، وعلى المسؤول إجابته او رفضه خلال 15 يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ تقديمه، ويجوز تمديد المدة إلى 10 أيام أخرى ولمرة واحدة فقط ولأسباب مبررة.ويشترط في حال رفض الطلب، أن يكون القرار معللاً ومسبباً، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قراراً بالرفض، وإذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوافرة أو أتلفت لمرور الزمن، فيتعين بيان ذلك لمقدم الطلب، ويقدم الشخص المختص بالمعلومات التسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة وللأميين وكبار السن.ومنح القانون المسؤول الامتناع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بالوثائق التي يجري الحصول عليها من دولة أخرى، واتفق على ابقائها سرية من الجانبين، والمعلومات التي قد تلحق الضرر بالدفاع الوطني أو أمن الدولة، أو سياستها الخارجية، والمعلومات التي تتضمن تحليلات أو توصيات أو اقتراحات أو استشارات، تقدم للمسؤول قبل اتخاذ قرار بشأنها، ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الادارات الحكومية، والملفات الشخصية أو السجلات الوظيفية او الحسابات او التحويلات المصرفية أو الأسرار المهنية، والمراسلات الشخصية والسرية، أكانت بريدية او برقية او هاتفية، او عبر اي وسيلة تقنية أخرى، مع الدوائر الحكومية والإجابات عليها.كما يمنع المعلومات التي يؤدي الكشف عنها للتأثير في المفاوضات بين المملكة واي دولة او جهة أخرى، وتحقيقات النيابة العامة او الضابطة العدلية أو الأجهزة الأمنية بشأن أي جريمة أو قضية ضمن اختصاصها، والتحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية او الجمركية او البنكية، ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها، والمعلومات ذات الطبيعة التجارية او الصناعية او المالية او الاقتصادية، والمعلومات عن العطاءات او البحوث العلمية او التقنية التي يؤدي الكشف عنها للإخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية، أو بالمنافسة العادلة والمشروعة أو التي تؤدي إلى ربح أو خسارة غير مشروعين لأي شخص.ونص مشروع القانون، بأنه لا تشمل الاستثناءات المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وبجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.