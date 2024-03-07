الخميس 07 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخصاونة: ضرورة تنفيذ أنبوب "البصرة والعقبة"

رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة لدى لقائه رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية-(بترا)
رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة لدى لقائه رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية-(بترا)
 أكد رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، إلى أهمية تعزيز التعاون بين الأردن والعراق، سواء على المستوى الثنائي، أو على مستوى آلية التعاون الثلاثي التي تجمع البلدين مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، مؤكدا في هذا الصدد ضرورة الانتقال إلى مراحل التنفيذ للمشاريع الإستراتيجية الكبرى ضمن هذه الآلية وفي مقدمتها مشروع أنبوب النفط بين البصرة والعقبة، والمدينة الاقتصادية الصناعية على الحدود بين البلدين، كنواة لبقية المشاريع الأخرى التي تندرج ضمن هذه الآلية.اضافة اعلان
وأشار خلال لقاءه رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية، جاسم عبود والوفد المرافق له، وحضره وزير العدل د. أحمد الزيادات، والقائم بالأعمال العراقي لدى المملكة منيف علي حسين، للمكانة الخاصة لجمهورية العراق، قيادة وحكومة وشعبا، في وجدان جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وأبناء الشعب الأردني، والحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
وأكد رئيس الوزراء دعم الأردن لجهود العراق الشقيق في تكريس أمنه وسيادته واستقراره، وتحقيق الازدهار لشعبه، واستعادة دوره الطليعي ومكانته على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرا إلى أن استقرار العراق ورفاهه يشكل مصلحة أردنية وإقليمية؛ لما يمثله من عمق جغرافي وإستراتيجي في المنطقة.
وعرض الخصاونة خلال اللقاء جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كاف ومستدام، وحماية المدنيين، والانتقال إلى أفق سياسي يفضي إلى سلام عادل وشامل وفق حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران(يونيو) لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال القضاء والاستفادة من الخبرات المتراكمة والتجارب النوعية في هذا المجال، مشيدا بالدور الذي يؤديه القضاء العراقي والمحكمة الاتحادية العليا كصمام أمان وتوازن بالنسبة للمؤسسات العراقية والمجتمع العراقي.
بدوره، ثمن رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية، جاسم عبود، دور الأردن ومواقفه بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الجمهورية العراقية ومساندتها في مختلف المراحل؛ لتجاوز التحديات والظروف التي مرت بها، مشيرا إلى أن هذه المواقف تعبر عن عمق العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وعرض عبود خلال اللقاء المهام والاختصاصات التي تقوم بها المحكمة، والدور الذي تؤديه في الرقابة على دستورية القوانين، وتفسير النصوص الدستورية، والمصادقة على نتائج الانتخابات ومتابعة عمل الأحزاب وغيرها من المهام، مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة من التجارب والخبرات المتبادلة.-(بترا)
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