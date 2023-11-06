الخصاونة: كل الخيارات مطروحة إذا استمر العدوان الإسرائيلي

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عمان- أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة للأردن في إطار الموقف المتدرج في التعاطي مع العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته.جاء ذلك، خلال لقاء الخصاونة أمس، رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وأعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب، ورؤساء الكتل واللجان النيابية؛ على الجهود المكثفة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني منذ اليوم الأول للعدوان على غزة والمستمرة لوقف هذا العدوان وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام.وقال رئيس الوزراء إن استمرار الحرب المستعرة والعدوان الآثم على أهلنا في قطاع غزة دون خجل أو وجل، أو الالتزام بالحد الأدنى للمنظومات الأخلاقية والإنسانية، تشكل خرقا فاضحا لقواعد الحرب والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتؤشر "بكل أسف" على استمرار وجود تحصين لإسرائيل في هذا المسلك العدواني.وشدد الخصاونة على أن استمرار الحصانة لإسرائيل والصمت على انتهاكاتها ضد المدنيين الفلسطينيين يشكل ازدواجا في المعايير "يندى له الجبين ولا يمكن السكوت عليه، وكأن حياة المدنيين الفلسطينيين أقل قيمة من حياة أي مدني آخر"، مؤكدا وجوب أن تتوقف استباحة دماء الفلسطينيين، وهذا موقف أردني مبدئي تجاه المدنيين في كل مكان فما بالكم إذا كان المدنيون هم أبناء جلدتنا وأهلنا من أشقائنا الفلسطينيين.كما شدد على أن أي محاولات أو خلق ظروف لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية خط أحمر وسيعتبره الأردن بمثابة "إعلان حرب"، مؤكدا أن الأردن يساند الموقف المصري حيال هذا الأمر، مؤكدا أن مكان الشعب الفلسطيني الشقيق على أرضه وليس في أي مكان آخر، وصولا إلى تحقيق حقوقهم الوطنية المشروعة على ترابهم الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة الكاملة والناجزة، على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 على أساس حل الدولتين، وعاصمتها القدس الشرقية.وأكد أن منطق القوة والغطرسة لن يجلب الأمن والسلام لأحد، إنما إحقاق الحقوق والالتزام التام بالقانون الدولي بما يفتح أفقا سياسيا يحقق الأمن والاستقرار والسلام الشامل والعادل للمنطقة ودولها وشعوبها.وقال رئيس الوزراء: "في خضم الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأشقاء الفلسطينيين والعدوان الهمجي الغاشم على قطاع غزة لا يوجد فواصل بين موقف الدولة الأردنية ومواقف المواطنين والأحزاب وكل المؤسسات، فالجميع على قلب رجل واحد وانسجام كامل خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في مواقفه المشرفة والشجاعة وجهده الدؤوب منذ اليوم الأول للعدوان لوقفه وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى الأشقاء الفلسطينيين.وأكد رئيس الوزراء: "أننا جميعا، في ظل هذا الموقف، لن نسمح لفئة قليلة أن تحرف البوصلة وتحول التركيز عن العدوان وجرائمه وتداعياته إلى افتعال مظاهر وسلوكيات وفتن، وسنتصدى جميعا لهذه المحاولات التحريضية على قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية"، لافتا إلى أن المظاهر العظمى للتعبير في الأردن منسجمة وتعبر عن مشاعر الجميع إزاء رفض العدوان الإسرائيلي وإدانته وضرورة وقفه وإيصال المساعدات الإنسانية.وأشار رئيس الوزراء إلى أن مظاهر التعبير الحضاري سقفها مفتوح أمام الأردنيين في إطار سيادة القانون وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدا "لم يتم توقيف أي شخص مارس مثل هذا النوع من التعبير المقبول والواجب"، مشيدا بدور أجهزتنا الأمنية في تعاملها الحضاري مع المظاهرات التي تشهدها الساحة الأردنية.وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة راح ضحيته قرابة 10 آلاف شهيد أكثر من ثلثهم من الأطفال وثلثاهم من النساء والأطفال، وهناك أعداد كبيرة ما زالوا تحت الأنقاض جراء هذا العدوان الوحشي، إلى جانب استهداف ما زعمت إسرائيل على أنها مناطق آمنة، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء الوحشي طال حتى سيارات الإسعاف وكوادر الإغاثة والجهود الإنسانية، وهذا يتناقض تماما مع مبدأ الدفاع عن النفس.وقال رئيس الوزراء: كلنا خلف جلالة الملك لبلورة موقف دولي لوقف العدوان وإنهاء الكارثة الإنسانية، لافتا إلى جهود جلالة الملك المتواصلة واتصالاته ولقاءاته مع قادة الدول العربية الشقيقة والأطراف الدولية خلال جولته الأوروبية وزيارته الحالية إلى بروكسل في إطار حشد الدعم لوقف العدوان وإيصال المساعدات بشكل مستدام، وأن جهود جلالة الملك أسهمت في تشكيل استدارة في الموقف الدولي ومواقف الرأي العام العالمي في المطالبة بوقف العدوان، وإلى ما تشهده غالبية العواصم بما في ذلك العواصم الغربية من مظاهرات كبيرة تضغط على المواقف الرسمية في تلك الدول لوقف الحرب.كما لفت إلى القرار الذي قدمه الأردن نيابة عن المجموعة العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف الحرب على غزة، فيما لم ينجح مجلس الأمن الدولي لمرتين في تبني جهد واضح أو قرارات للوصول إلى هذه الغاية حتى الآن.ولفت الخصاونة إلى الموقف المشرف لجلالة الملك عبدالله الثاني يعضده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ومخاطبته الصريحة والمباشرة للضمير العالمي حيال العدوان واستهداف المدنيين ومنع الغذاء والدواء والماء والكهرباء عنهم، بالإشارة إلى أن تماهي دول في العالم لمثل هذا المسار ما ينذر بخطورة التأسيس لصراع أديان وحضارات عبر ازدواجية المعايير في محاولة لتجزئة المنظومة الإنسانية والأخلاقية والقانون الإنساني والدولي على أنها تقف عند الحدود العربية وتنطبق عليها ولا تنطبق على أي أماكن أخرى في العالم.وقال إن الواجب والحق أن تطبق المعايير الإنسانية والأخلاقية والقانون الإنساني والدولي على الجميع بصرف النظر عن الجغرافيا والأديان والأثنيات والجنسيات.وقال: "آلة الدعاية المنحازة تعرضت بالهجوم لمثل هذا الخطاب القيمي والإنساني والأخلاقي والقانوني المصطف مع الحق الإنساني وقيمنا العربية وموروثنا وثقافتنا وأخلاقنا العربية والإسلامية، والذي مثله جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله بقيمية أخلاقية وإنسانية وقانونية وعقلانية، لافتا إلى أن التعرض لمثل هذا الخطاب المتقدم والجريء من آلة الدعاية هذه، يشكل وسام فخر لنا جميعا، وسنواصل الاستمساك بهذه المواقف والقيم والمبادئ".ولفت إلى أن الاحتياجات الإنسانية للأهل في قطاع غزة كانت في الظروف العادية تبلغ نحو 500 شاحنة يوميا، في حين أن المسموح بدخوله في ظل العدوان يبتعد إلى حد كبير من تلبية هذه الاحتياجات.وقال الخصاونة: "نحيي نشامى القوات المسلحة الباسلة على جهودهم بإنزال المساعدات الطبية إلى المستشفى الميداني الأردني في غزة فجر اليوم (أمس)؛ لإدامة جهد المستشفى المستمر في تقديم العون الطبي للأشقاء الفلسطينيين، والذي يواصل عمله وسط هذه الظروف الصعبة ويقدم خدماته الكبيرة منذ عام 2009 للأشقاء في قطاع غزة".وأشار إلى مواصلة الجهود الأردنية والعربية لوقف العدوان، مشيرا في هذا الصدد إلى القمة العربية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية في الحادي عشر من الشهر الحالي والتي سيشارك فيها جلالة الملك عبدالله الثاني، بالإضافة إلى عقد القمة الإسلامية، واستضافة الأردن لاجتماع وزراء خارجية عرب مع وزير الخارجية الأميركي، والجهود التي يبذلها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في التنسيق والتواصل مع نظرائه في الدول الشقيقة ودول العالم في إطار المواقف والجهود الأردنية.كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه وإثر تصاعد العدوان الإسرائيلي الذي أسفر عن مجازر ضد المستشفيات والمنشآت المدنية المحمية بموجب القانون الدولي، قررت الحكومة استدعاء السفير الأردني في إسرائيل وعدم إعادة السفير الإسرائيلي إلى عمان، مؤكدا أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة للأردن في إطار الموقف المتدرج في التعاطي مع العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته.وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن العدوان الإسرائيلي لن ينجح في القفز على الحقوق الفلسطينية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة الكاملة والناجزة، على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 على أساس حل الدولتين، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن معالجة قضايا القدس واللاجئين والحدود والمياه والمستوطنات وحق العودة والتعويض، والحفاظ على المصالح حقوق الدولة الأردنية.وأشار إلى أن الحكومة وبتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني اتخذت قرارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين بتقديم 3 ملايين دينار كمساهمة لمنظمة الأونروا لدعم عملياتها في غزة، آملين أن يحذو الجميع حذو الأردن في هذا الصدد، كما تم تسيير 3 طائرات مساعدات إلى مطار العريش لإيصالها إلى الأهل في غزة للتخفيف من معاناتهم، بالإضافة إلى تسيير قوافل برية من الأدوية والمعدات الطبية، إلى جانب 30 ألف طن من القمح و15 ألف طن من الحبوب بدأ إرسالها اليوم (أمس)، بالإضافة إلى مبادرة مركز الحسين للسرطان لاستقبال مرضى السرطان من الأطفال في قطاع غزة وتجري الترتيبات مع منظمة الصحة العالمية لذلك.ولفت إلى أن الأردن على استعداد للاستجابة الفورية لاستقبال الجرحى من الأهل في قطاع غزة في أول فرصة تسمح بها الظروف. كما أشار إلى أن المساعدات الأردنية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية مستمرة في إطار تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.بدوره، قال رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، إن أبناء شعبنا العزيز يقفون صفا واحدا خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في جهوده ومساعيه التي يبذلها لإنهاء العدوان الغاشم على الأشقاء في فلسطين وقطاع غزة.وأضاف أن جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، قدموا مواقف ومضامين مهمة، أدت إلى تغيير وجهات النظر لدى الشعوب الغربية تجاه القضية الفلسطينية، وما يحدث من قتل وإبادة للأهل في قطاع غزة، على يد آلة البطش الصهيونية.وقال الصفدي: لقد بات الأردن يتصدر المشهد السياسي العالمي عبر الاتصالات واللقاءات التي يعقدها جلالة الملك، حيث يقود حراكاً دولياً واسعاً، وجلالته يتحدث بصوت الحق وصوت الفلسطينيين والعرب، ويعبر عن وجدان وضمير الإنسانية، حيث لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، إلا بوقف الحرب وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني.وتابع رئيس مجلس النواب: في غزة الصمود ما تزال كوادر المستشفى الميداني الأردني تؤدي واجب الضمير رغم القصف والدمار، وتوجهت قوافل المساعدات للأشقاء بتوجيهات ملكية سامية، واليوم شاهدنا كيف تمكن نشامى سلاح الجو الملكي من إنزال مساعدات طبية جوا للمستشفى الميداني في خطوة تؤكد أن الأردن كان وسيبقى سباقاً في تقديم العون للأشقاء ولن يدخر جهدا في سبيل دعم صمودهم على أرضهموشدد الصفدي على أن جميع الأردنيين يرفضون بصوت واحد مخططات تهجير الأشقاء، وأن مجلس النواب مع حق التعبير عن الرأي، مُعبرًا في الوقت نفسه عن دعمه للأجهزة الأمنية على ما بذلته من جهود في سبيل تأمين الوقفات والمسيرات على مدار نحو شهر.ورفض أي اعتداء على المُمتلكات الخاصة أو العامة، وكذلك أي اعتداء على رجال الأمن، الذين يقومون بدورهم بكُل إخلاص وتفان.من جهتهم، أشاد رؤساء اللجان والكتل النيابية، بمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني وما يبذله من جهود مُضنية في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وسعيه الحثيث في المحافل الإقليمية والدولية لوقف العدوان الهمجي على قطاع غزة.وقالوا إن جهود جلالة الملك وجلالة الملكة رانيا وولي العهد، أسهمت بشكل كبير وفعال في تغيير الصورة لدى المُجتمع الغربي عما يحدث في غزة من قتل وتشريد وتدمير وإبادة وتطهير عرقي، فضلًا عن إيصال الصوت الفلسطيني بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص إلى مُعظم دول العالم.وطالبوا بضرورة وقف المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، وإغاثة الشعب الفلسطيني، داعين المُجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم بشأن المُعاناة اليومية التي يتعرض لها الغزيون على يد قوات جيش الاحتلال الغاشم.وفيما استنكروا المجازر التي يرتكبها الصهاينة في حق أبناء الشعب الفلسطيني، طالبوا المُجتمع الدولي بضرورة التوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، واتخاذ قرار فوري يقضي بوقف العدوان الإسرائيلي، مُحملين المُجتمع الدولي المسؤولية عن السكوت والصمت جراء عمليات الإبادة التي تُرتكب بحق أهل غزة.من جهة ثانية، أكد رؤساء اللجان والكُتل النيابية أن الشعب الأردني، بكُل مكوناته، يقف صفًا واحدًا خلف قيادة جلالة الملك، والقوات المُسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، في الذود عن حمى الوطن، وحماية المُمتلكات الخاصة والعامة، واصلين الليل بالنهار لمنع أي مُحاولات لبث الفتنة أو العبث بالوحدة الوطنية.وشددوا على أهمية وحدة الجبهة الداخلية، لتفويت الفُرصة على كُل من تسول له نفسه مُحاولة العبث بالنسيج الوطني، مُشيرين إلى مواقف الأردن الواضحة والرافضة لاستمرار حرب الإبادة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي.كما أكدوا أن تهجير الأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم "خط أحمر"، لا يمكن التهاون فيه أو السكوت عنه.-(بترا)