الخصاونة: نفخر بالأداء الاقتصادي.. وأجهزتنا وجيشنا عماد الوطن

جهاد المنسي

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عمان - في وقت أعلن فيه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في جلسة النواب أمس، أن النواب سيصوتون اليوم على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024، داعيا الحكومة ووزير المالية، لتجهيز الرد على ما جاء في مداولات المجلس حول المشروع والتي بدأت الأربعاء الماضي، وتحدث حتى مساء أمس 87 نائبا، ولم يتبق إلا 3 نواب.وخلال جلستين صباحية ومسائية عقدهما المجلس أمس، برئاسة الصفدي، أدار جزءا منها النائب الأول عبد الرحيم المعايعة والثاني يحيى عبيدات، بحضور رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة وأعضاء من الفريق الحكومي، واصل النواب مناقشتهم للمشروع.وكان أبرز ما جاء في الجلسة، ما ورد في كلمة للنائب حسن الرياطي، من توجيه اتهامات إلى الحكومة وأجهزة رسمية، بالسكوت عن جرائم فساد، وهو ما أثار حفيظة الخصاونة الذي اعتبر بأن تلك الاتهامات مرفوضة.ورد الخصاونة على اتهامات الرياطي التي غمز فيها من قناة الحكومة بشدة، بالقول "إن الحكومة تفتخر بالأداء المالي والاقتصادي الذي ساهم في وقاية المواطنين من شر الصدمات الاقتصادية".وأضاف رئيس الوزراء في رده خلال نقاشات مشروع قانون الموازنة العامة أن "الحكومة تفتخر بالأداء المالي والاقتصادي الذي وقى المواطنين من شر الصدمات بعيدا عن الفقاعات الكلامية التي قد يلجأ لها غيرنا، ولا نلجأ لها في الأردن، وأدت إلى آثار تضخمية مهولة على مواطنيها".وزاد "كان خطابنا الوطني منضبطا، وسياساتنا المالية والنقدية التي دعمها مجلس النواب الموقر هي التي حافظت على المنعة التي نتمتع بها اليوم ونحمي بها الطبقة الوسطى.وأشار في رده على كلمة لأحد أعضاء مجلس النواب أنه لا يرغب في التعليق على شيء من الجوانب التي تطرق لها النائب فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، والقضايا التي تتعلق بالخزينة العامة وأداء الحكومة المالي والاقتصادي، لكن ما أشار إليه النّائب إلى وجود "نصب واحتيال" فيما يتعلق بتوزيع أراض وغيره فهذه عبارة لا تقبلها الحكومة بأي شكل من الأشكال، مطالبا بشطبها من محضر الجلسة".وطلب الخصاونة من النائب، إن كان لديه أي شيء من هذا القبيل، تقديمه عبر أدواته الرقابية في مجلس النواب، الى جانب طلبه من المجلس شطب حديث النائب الذي أشار فيه إلى تواطؤ لأجهزة رسمية في حملات إعلامية.وشدد على أن الأجهزة الرسمية في المملكة لديها اتحاد في الحالة مع الحالة الشعبية، وأنه في أكثر من مناسبة، قام بتحية جميع أحزابنا ومؤسساتنا وفي مقدمتها الأحزاب الإسلامية المرخصة والعاملة في المملكة وغيرها من الأحزاب. مؤكدا أن "الأجهزة الرسمية لا تتواطأ مع أحد، وهي عماد الوطن والحامي له بمؤسساتنا وأجهزتنا الأمنية وجيشنا الباسل".وقد شهدت الجلسة، عمليات شد وجذب، وكادت أن ترفع أثر كلمة من النائب فواز الزعبي، وجهها إلى النواب، فاعتبروها "غير موفقة ومسيئة" لهم، لذا طرقوا على الطاولة احتجاجا عليها، وبدأوا بالخروج من الجلسة، لولا تدخل الصفدي الذي طالب الزعبي بالاعتذار، وهو في مستهل الجلسة، قال الصفدي إن "الأسرة الأردنية الواحدة، تحتفل اليوم بالعيد الثاني والستين، لميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، وهي سنوات خير وعطاء، نستذكر معها على الدوام، سيرة وطن كان الإنجازعنوانه، والإخلاص والوفاء لترابه عماده وأساسه".وأضاف أن "وطنا يقوده أبو الحسين، لا يعرف إلا طريق القوة والحق والمجد، منه نستمد العزيمة والثبات، وبهذه المناسبة، نقول باسم ضمائر ووجدان شعبنا الكريم، ونشد الخطى على نهجه بمواصلة مسيرة البناء الوطني في المسارات كافة، عاقدين العزم على أن تكون هذه المناسبة، طريقا نحو العمل والإنجاز".وتابع "عام مضى، كانت معه مضارب الهاشميين، وجولات الميدان، وجبهات المعسكرات، شاهدة على قيادة لا تعرف المستحيل، وتؤمن بهذا الشعب وقدراته على تجاوز التحديات، فكنا نستمد الثقة من سيد البلاد، كلما ضاقت بنا الكروب، فيمضي بركب الوطن متجاوزا أصعب الدروب، على ما فيها من قسوة ومكايد ومخططات، إلا أنها الحكمة والرؤية الثاقبة لملوك بني هاشم، والتي طالما بقيت النور الذي يهتدي به الناس في حالكات الليالي، نعم عام مضى، ارتدى فيه الوطن ثوب الفرح بزفاف أمير القلوب سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، وازدانت أرجاء الوطن بأبهى مظاهر البهجة والسرور، وكانت قلوب الأردنيين أكثر فرحا، وهي ترى سيد البلاد يهدي سيفا هاشميا إلى سمو ولي العهد، منقوشا عليه آية من القرآن الكريم (إن ينصركم الله فلا غالب لكم)".وفي هذا السياق، حضرت مألمة قطاع غزة بقوة خلال المناقشات، وواصل نواب رفضهم للصمت الدولي عن المجازر الوحشية للصهاينة بحق أبناء القطاع، وانتقدوا موقف دول غربية وقفها تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وشكروا جنوب أفريقيا على موقفها في محكمة العدل الدولية.كما وجدت الموازنة نقدا نيابيا، بخاصة الاستدانة المتصاعدة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، دون وضع موعد سداد واضح لديونها، مطالبين بعدم المساس بصندوق دعم الطالب، واعتماد الشكل السابق لتعليماته ونظامه دون أي تعديل، ورفع رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين، وإقرار قانون للعفو العام للتخفيف عن المواطنين، رافضين أي مساس بالحدود الشمالية والشرقية، ومعربين عن دعمهم للجيش العربي وحرس الحدود ودورهم في إبقاء حدود البلاد آمنة مستقرة، وحرصهم على عدم ادخال المخدرات الى البلاد.كما طالب بعضهم الحكومة وما سيعقبها من حكومات بالاعتماد على الذات، وبناء اقتصاد وطني مستقل، يستند على ثروات الوطن الطبيعية، وعقول وسواعد أبنائه التي أثبتت تميزها على مر الأيام، وعدم توقيع أي اتفاقيات مستقبلية مع الكيان الصهيوني، وإعادة النظر في الاتفاقيات السابقة معه، حفاظاً على مصلحة الوطن واستقراره.وأشار النواب إلى ما يعتري الموازنة من تشوه بنيوي نمطي في الإيرادات والنفقات، مثلها في ذلك مثل سابقاتها، فمعظم الإيرادات ضريبية، والنفقات جارية وخدمة للدين، ولا تقدم حلولا فاعلة لما يواجهنا من تحديات كارتفاع معدل البطالة، وتدني مستوى المعيشة.وثمنوا ما تبذله القيادة الهاشمية بقيادة جلالة الملك من تحركات لا تتوقف من أجل وقف شلال الدم والإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة التطرف في الكيان المحتل بأهالي غزة المدنيين، لافتين الى ما يبذله جلالته من جهود ولقاءات وجولات التقى فيها قيادات العالم، سعيا منه لوقف هذا الإجرام المستمر، إلى جانب ما يقدمه الأردن من عون طبي للأهل في غزة، عن طريق المستشفيات الميدانية، وإنزال المساعدات عبر طائرات سلاح الجو الملكي.وطالب نواب بتأمين صحي شامل لكل مواطن، وتعزيز الاهتمام بقطاع الزراعة الذي يلعب دورا مهما في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات، فهو يعتبر من النشاطات الاقتصادية المهمة التي تسهم بتشغيل أعداد كبيرة من المزارعين وأسرهم، وتوجيه البلديات نحو فتح أبواب الاستثمار والتنمية المحلية مع القطاع الخاص.