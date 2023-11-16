الخصاونة والصفدي: لا معتقلين على خلفية "مسيرات غزة".. ونحذر من الطابور الخامس

جهاد المنسي

اضافة اعلان

حذر رئيس الوزراء بشر الخصاونة ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي مما وصفوه "الطابور الخامس"، مؤكدين عدم وجود أي معتقل سياسي في الأردن جراء المظاهرات الشعبية التي ساندت أهالي القطاع، وأن جلالة الملك يقود جهودا على مستوى العالم ساهمت في تغيير الموقف العالمي تجاه العدوان الصهيوني على قطاع غزة.وفيما منح رئيس مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح أمس، والتي افتتحت بتلاوة الفاتحة على روح المغفور له الملك الحسين بن طلال، الكتل النيابية مساحة للحديث عن العدوان الصهيوني على قطاع غزة، تحدث خلال تلك الفسحة جميع الكتل معربة عن إدانتها لهذا العدوان الغاشم، ومثمنين الدور الأردني الداعم للأشقاء.وقال رئيس الوزراء في الجلسة بعد أن استمع إلى كلمات الكتل والمستقلين، وبعد مداخلة للنائب ينال فريحات أشار فيها لوجود معتقلين على خلفية مسيرات مؤيدة لصمود القطاع: "لا يوجد معتقلون بسبب المسيرات؛ فحرية التعبير والتضامن مع أهلنا في غزَّة‬⁩ والضِّفة الغربيَّة سقفها السماء أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم وجرائمه البشعة"، وأن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بقي منذ اليوم الأول للعدوان الغاشم مدافعا عن غزة والقضية الفلسطينية، وأسهمت جهوده في تغيير الرأي العالمي.وتابع قائلا: "هناك طابور خامس يبثُّ الأكاذيب والإشاعات، ويحاول إثارة الفِتن وحرف البوصلة، وعلينا أن نتصدَّى له جميعاً بكلِّ حزم، ولا يوجد خط فاصل بين الموقفين الشعبي والرسمي بشأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية"، مشددا على أن هذه المواقف تطالب بوقف آلة التقتيل، وتدين الجرائم التي يقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية المحتلة.وقال إن الموقف الأردني، وكما عبرت الكتل النيابية، هو موقف متحد وواضح خلف الموقف المتقدم والطليعي الذي يقوده جلالة الملك لوقف الحرب، ولكشف هذه الجرائم التي تصنف على أنها جرائم حرب استنفدت في كل تراتيب الوصف جرائم الحرب التي يمكن أن تقترف بحق الأهل في غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.وبين أن الدولة والحكومة ستستمران في هذا المسعى والمشروع الذي يتعين على العالم العمل عليه فورا باعتباره المشروع الوحيد والفكرة المركزية الرامية إلى إحقاق الحقوق الفلسطينية المشروعة وتجسيد الحق الفلسطيني المتأصل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة غير المنقوصة على كامل خطوط ما قبل الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وبشكل يعالج كل القضايا الجوهرية من لاجئين وقدس ومستوطنات بما ينسجم مع المرجعيات الدولية المعتمدة.وكان رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي قال في الجلسة إنه "لا يوجد لدينا معتقلو رأي بسبب الهبات والمسيرات الشعبية المساندة للقضية الفلسطينية والرافضة للعدوان الغاشم على غزة"، داعيا إلى ضرورة التنبه لخطورة أي تصريحات غير مسؤولة، والتنبه للمغرضين المشككين بمواقف الأردن والتي لا يحق لأحد المزاودة عليها.وأقر النواب في الجلسة مشروع قانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني لسنة 2022، ووفق الأسباب الموجبة للمشروع فإنه يأتي لتخفيف الإجراءات على المواطنين للمساهمة في تنظيم الأعمال المهنية، وتصنيفها إلى مهن وليس إلى فئات، وتمكين وزارة العمل من القيام بالمهام المحددة لها في القانون.وشرع النواب بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022، ووفق الأسباب الموجبة فإن القانون يهدف إلى تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول في سوق العقار من خلال تخفيض نسبة ضريبة بيع العقار لتصبح 3 % بدلا من 4 %، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من رد ضريبة بيع العقار المستوفاة عن المعاملات غير المكتملة، تجنبا للمطالبات القضائية لردها.وفي بداية الجلسة، قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي: "بالأمس حلت ذكرى ميلاد باني نهضة الأردن، الراحل الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، ونستذكر معها قائداً حكيمًا نذر نفسه في سبيل رفعة وطنه، وبقي في خندق أمته مدافعًا عن حقوقها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وقد كان موضع احترام العالم وتقديره عبر سعيه الدؤوب، لتحقيق السلام العادل، ونشر قيم المحبة والتسامح".وأضاف: "وإذ نستذكر الراحل العظيم بخالص دعوات الرحمة والمغفرة، لنؤكد المضي على العهد، خلف راية عميد آل البيت الأطهار، مولاي المفدى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، الوارث لراية المجد، الوصي الأمين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والمدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني العادلة، والساعي ليل نهار، عبر جولات واتصالات مكثفة، إلى وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة".