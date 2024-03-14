الخصاونة: وفرنا 89 ألف فرصة عمل في 2022 و46 ألفا خلال نصف العام الماضي

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عمان- أكد رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، اعتزازه بإنجازات الحكومة وتعاملها الموضوعي مع القضايا والملفات والتحديات الصعبة التي واجهتها، وتمكنها من تلافي آثارها وتداعياتها السلبية على الوطن والمواطن.كما أكد رئيس الوزراء في مقابلة مع برنامج "نيران صديقة" الذي بث مساء أول من أمس على شاشة تلفزيون "عمان تي في" أجراها الزميل هاني البدري، الاستمرار بإشاعة الإيجابية "وهذا يقين غير مبني على الأوهام، ولدينا مستهدفات واقعية نسعى لتحقيقها ضمن مشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، يعضده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد".وقال الخصاونة "نسير نحو الأفضل، ومتجهون على مسار واثق بانتظام نحو واقع أفضل بكثير، بعيدا عن الخطابات الشعبوية وزراعة الأوهام". لافتا إلى أن أداءنا الاقتصادي العامين الماضيين، يسير وفق المخطط له قبل الربع الأخير من العام الماضي، وتمكنا بسياسات حصيفة وغير شعبوية بالنأي باقتصادنا عن آثار وتداعيات سلبية أصابت دولا في المنطقة والعالم.وأكد أننا أنجزنا البرامج التنفيذية لمسارات التحديث، للمضي قدما بثقة وثبات في برنامج التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك على المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية.وقال الخصاونة، وفرنا 89 ألف فرصة عمل عام 2022 و46 ألف فرصة عمل في النصف الأول العام الماضي، مقارنة بمعدل 50 ألف فرصة عمل سنويا استحدثت بين 2010 و2020، كان أقصاها 68 ألف فرصة عمل.وأكد رئيس الوزراء، أن معدلات البطالة انخفضت العام الماضي 2.7 %، إذ بلغت 21.4 % مقارنة بـ24.1 % في عام 2021، و22.8 % في عام 2022.وتحدث عن علاقته بالإعلام، مؤكدا أنها متميزة، مضيفا "لم أتردد في الظهور الإعلامي كما فعلت ذلك مرارا عندما تكون هناك قضايا ومضامين ورسائل إعلامية من الواجب الحديث عنها".وقال تعرضنا لنقد موضوعي، أشر على مواطن الخلل بمسؤولية، ومن حق أي مواطن والمسؤول كمواطن اللجوء للقانون حال تعرضه للإساءة والتجريح.وجدد التأكيد على التزام الحكومة بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، وتمكينه ضمن بيئة تشريعية ومحفزة ومشجعة، لافتا إلى أن الحكومة أعادت هيكلة التعرفة الكهربائية التي وفرت 50 مليون دينار، وجهت في جلها لدعم تنافسية القطاع الصناعي.وأكد رئيس الوزراء، أن مجلس النواب أنجز منظومة من التشريعات غير المسبوقة كما ونوعا، سياسيا واقتصاديا وإداريا، ونحييه على هذه الروح العالية والتعاون الإيجابي وفق مبدأ الفصل المرن بين السلطات.وبشان أسعار السلع في رمضان، قال الخصاونة لن نسمح لفئة قليلة بالتلاعب بالأسعار سواء في شهر رمضان أو في أي وقت، والقطاع الخاص يتصدى معنا بكل مسؤولية لمثل هذه الممارسات.وكد رئيس الوزراء، ان إجراء الانتخابات النيابية محكوم بمدد دستورية، وهو اختصاص حصري لجلالة الملك وفق أحكام الدستور، لافتا إلى أن الدولة لا تتدخل بتشكيل الأحزاب، وهذه العملية منوطة بالقانون وأسسها واضحة جدا للجميع.وشدد رئيس الوزراء، على أنه لا توجد دولة في العالم قدمت لفلسطين ولشعبها الشقيق ما قدمه الأردن بقيادته وشعبه ومؤسساتها، مؤكدا الجهود الحثيثة التي يقودها جلالة الملك لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في غزة، وإيجاد أفق سياسي يفضي لتجسيد حل الدولتين، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 حزيران (يونيو) 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.وقال "نسأل الله أن يرفع الكرب عن أهلنا في غزة وأن تكلل جهود جلالة الملك في وقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في غزة". مؤكدا تمازج الموقفين الرسمي والشعبي تجاه العدوان على أهلنا في غزة، وقواتنا المسلحة بادرت بإنزالات جوية إنسانية شارك فيها جلالة الملك شخصيا.وتابع الخصاونة "الإنزالات الجوية بدأها الأردن منفردا بـ40 إنزالا قبل انضمام العديد من الدول الشقيقة والصديقة وندرك ضرورة فتح المزيد من المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية".وقال إننا ندرك أن الإنزالات الجوية لا تنهي المأساة الإنسانية في غزة، وجلالة الملك ترأس اجتماعا في العقبة، لتأطير هذه المساعدات وهذا أدى لزيادتها برغم أنها لم تصل إلى المستوى المطلوب.ولفت إلى أن الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية مساند للحق الفلسطيني وواضح منذ نشوئها عام 1948، وليس منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي.وقال "مواقفنا إزاء القضية الفلسطينية ثابتة ومشرفة على جميع المراحل ولن ننجر لاصطفافات فصائلية إزاء مواقفنا تجاه أشقائنا الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية المشروعة".وأكد أن موقفنا تجاه العدوان على غزة يستند على مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ الأخلاق الإنسانية، ولم يتعرض أحد لنا بسبب تعبيرنا الواضح وتمسكنا بهذا الموقف.وشدد الخصاونة على أن الأردن القوي الذي يمتلك المنعة وسيرورة الحياة الطبيعية ودوران عجلة الاقتصاد بشكل نشط، هي الممكنات لخدمة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. مؤكدا أن سيرورة الحياة لا تتناقض مع كل جهود الأردن التي يقودها جلالة الملك لإسناد أشقائنا الفلسطينيين.وأضاف هناك فئة قليلة وهامشية، تحاول النيل من التمازج بين الموقفين الرسمي والشعبي تجاه العدوان الغاشم على أهلنا في غزة. مؤكدا أن الرؤية الاستشرافية لجلالة الملك هي التي مكنتنا من توفير مخزون إستراتيجي للقمح يكفي لـ12 شهرا، وهو الذي مكننا من دعم الأشقاء الفلسطينيين بالقمح والحبوب.واعتبر الخصاونة ان التهجير أو إنتاج أي ظروف ومناخات تؤدي للتهجير، خط أحمر لنا في الأردن، ويشكل خرقا ماديا لمعاهدة السلام وموقفنا واضح وثابت ولم ولن يتغير.وأعاد رئيس الوزراء التأكيد على أن ترتيبات النقل من والى الأردن وعبره لم تتغير منذ 30 عاما ولا صحة لما يشاع حول وجود جسر بري.وقال " بذلنا أقصى جهد ممكن وفق إمكاناتنا ووصمة عار على قلة قليلة لا ترى فروسية قيادتنا وشعبنا وموقفنا الأردني المتماسك والمساند لأهلنا في غزة".-(بترا)