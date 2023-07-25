الثلاثاء 25 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الخصاونة يؤكد حرص الأردن على أمن واستقرار العراق

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رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي
 التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في بغداد اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النوّاب العراقي محمد الحلبوسي.

ونقل رئيس الوزراء تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس مجلس النواب العراقي وأعضاء المجلس، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن والعراق، والحرص على تعزيزها في جميع مجالات التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.اضافة اعلان

وأكد رئيس الوزراء أن العلاقات الأردنية العراقية علاقات أخوية وتاريخية واستراتيجية ومتبادلة في الاتجاهين، والحرص على تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين وفي إطار آلية التعاون الثلاثي الأردني العراقي المصري، والتي من شأنها أن تخدم أيضاً مسيرة التعاون العربي ضمن إطار أوسع.

وأكد الخصاونة حرص الأردن على أمن واستقرار العراق الشقيق ومسيرة البناء فيه، انطلاقاً من أهميته ودوره الأساسي على الصعيدين العربي والإقليمي والدولي.

بدوره، ثمن رئيس مجلس النواب العراقي مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني بدعم وإسناد العراق في جهوده لتحقيق الأمن والاستقرار والانتقال إلى مرحلة البناء والتنمية.

وأكد على العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة وعلى جميع المستويات.

وأكد رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب العراقي على أهمية تعزيز التواصل واللقاءات بين المسؤولين في البلدين لتعزيز العلاقات ومجالات التعاون والمضي قدماً في تنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى وبما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

ولفتا إلى أهمية الدور الذي تقوم به المؤسستان التشريعيتان في البلدين الشقيقين في دعم العلاقات الأخوية وتعزيزها.

وحضر اللقاء وزير الداخلية مازن الفراية والسفير الأردني لدى جمهورية العراق منتصر العقلة وعدد من أعضاء مجلس النواب العراقي.
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