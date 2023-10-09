الإثنين 09 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الخصاونة يتسلم تقرير "النزاهة ومكافحة الفساد"

الخصاونة يتسلم تقرير "النزاهة ومكافحة الفساد"
الخصاونة يتسلم تقرير "النزاهة ومكافحة الفساد"
تسلَّم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الاثنين، نسخة من التَّقرير السَّنوي لهيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد لعام 2022م.
وأكَّد رئيس الوزراء خلال تسلُّمه التَّقرير من رئيس هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، التزام الحكومة بتعزيز منظومة النَّزاهة الوطنيَّة، وجدِّيتها في حماية المال العام ومحاربة الفساد بمختلف أشكاله، مثمِّناً الدَّور الذي تقوم به الهيئة في هذا المجال، ومؤكِّداً دعم الحكومة لجهودها واستقلاليَّتها، والالتزام بتصويب الملاحظات الواردة في التَّقرير وفق أحكام القانون.اضافة اعلان
كما أكَّد الخصاونة التزام الحكومة بإنفاذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني بتكثيف العمل على توعية موظَّفي القطاع العام بمختلف درجاتهم بمبادئ النَّزاهة والحوكمة، بما يُسهم في تعزيز سلامة الإجراءات وتعزيز منظومة النَّزاهة.
بدوره، عرض رئيس هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي أبرز ملامح التَّقرير لعام 2022م، والتَّوصيات التي من شأنها تلافي التَّجاوزات والحفاظ على المال العام، لافتاً إلى أنَّ مجلس الهيئة ساهم خلال الأعوام 2019 – 2022م في استرداد ما مجموعه (517) مليون دينار.

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