الأربعاء 12 تموز 2023
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الخصاونة يتفقد مشروع منطقة القويرة الصناعية

الخصاونة يتفقد إعادة تأهيل طريق النقب - الحميمة

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الخصاونة يتفقد إعادة تأهيل طريق النقب - الحميمة
تفقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، سير العمل في مشروع إعادة تأهيل وتحسين الطريق الممتد من منطقة النقب إلى منطقة الحميمة، ضمن مشروع الطريق الصحراوي، وأعمال البنية التحتية لمشروع منطقة القويرة الصناعية في العقبة، وذلك في إطار جولاته الميدانية وزياراته التفقدية للمحافظات والمشروعات التنموية والخدمية فيها.اضافة اعلان
وخلال تفقده لأعمال مشروع إعادة تأهيل وتحسين الطريق الممتد من منطقة النقب إلى منطقة الحميمة، أكد رئيس الوزراء ضرورة إنجاز ما تبقى من المشروع والمقدر بنسبة 30 بالمئة خلال ثلاثة أشهر، وتذليل أي عقبات أو معيقات تحول دون ذلك.
كما أكد الخصاونة أهمية هذا المشروع الحيوي لطريق دولي وأساسي يسهم في خدمة الواقعين الاقتصادي والتنموي وقطاعات مهمة كالنقل والسياحة، من خلال ربط محافظات المملكة بميناء العقبة.
وقال الخصاونة: "نحيي جميع الكوادر العاملة في المشروع ونحثهم على مواصلة العمل وسرعة الإنجاز لهذا المشروع المهم والحيوي"، مشيرا إلى المعاناة التي كان يتسبب بها هذا المقطع من الطريق الذي تجري أعمال إعادة تأهيله.
واستمع رئيس الوزراء إلى إيجاز من القائمين على المشروع حول سير العمل والإنجاز.
ويقع مشروع إعادة تأهيل وتحسين الطريق الممتد من منطقة النقب إلى منطقة الحميمة ضمن اختصاص محافظتي معان والعقبة، بطول حوالي (17) كلم تقريبا، وتبلغ كلفته الإجمالية قرابة (24) مليون دينار.
وتبلغ نسبة الإنجاز في القسم الأول من المشروع الواقع ضمن محافظة معان 44 بالمئة، فيما تم إنجاز القسم الثاني الواقع ضمن اختصاص محافظة العقبة بشكل شبه كامل.
وخلال تفقده لأعمال البنية التحتية لمنطقة القويرة الصناعية في العقبة، أكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة العمل لتحقيق المستهدفات المرجوة من المشروع خدمة للاقتصاد الوطني.
ونوه الخصاونة إلى أهمية منطقة القويرة الصناعية في توفير الفرص الاستثمارية وتحسين الواقعين الاقتصادي والتنموي، وتوفير فرص العمل وخدمة المجتمع المحلي.
ولفت إلى أهمية أن تسهم منطقة القويرة الصناعية في خدمة المجتمع المحلي من خلال توفير فرص التدريب والتأهيل لأبناء المنطقة وتعزيز خبراتهم وإمكاناتهم للاستفادة من فرص التشغيل.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من الميزة النسبية للغاز الطبيعي، وذلك ضمن استراتيجية الحكومة لربط المدن الصناعية في المملكة بشبكات الغاز الطبيعي؛ بهدف تخفيف كلف الإنتاج والمساهمة في جذب الاستثمارات.
كما وجه إلى ضرورة الاستفادة من الميزات التي يوفرها قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة؛ بهدف جلب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية التعاون والشراكة مع القطاع الخاص كممكن للاقتصاد الوطني.
واستمع رئيس الوزراء إلى عرض من القائمين على المشروع حول أعمال البنية التحتية ومراحل سير العمل.
ورافق رئيس الوزراء خلال الجولة، وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، ومحافظ العقبة خالد الحجاج.
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