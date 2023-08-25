السبت 26 آب 2023
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الخصاونة يدعو الأردنيين لتفعيل الهويّة الرقمية

رئيس الوزراء بشر الخصاونة،
رئيس الوزراء بشر الخصاونة
دعا رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الجمعة، الأردنيين إلى تفعيل الهويّة الرقمية؛ لأنها أمر أساسي في الانتقال إلى أتمتة الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات.
ولفت خلال فعاليات الملتقى الحكومي بعد عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، المنعقد في البحر الميت في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات إلى أنه جرى تشغيل مركزين للخدمات الحكومية الشاملة في المقابلين ومطار الملكة علياء، وقبل نهاية هذا العام سيتمّ إنشاء وتشغيل 5 مراكز أخرى في إربد وجرش والعقبة والطفيلة ومعان، وسيتمُّ استكمال تغطية بقيَّة المحافظات خلال العام المقبل.اضافة اعلان
وقال الخصاونة: "انتهينا من أتمتمة ورقمنة 40% من الخدمات الحكومية وبعدد إجمالي يصل إلى (960 خدمة)، وتمَّ إطلاق نسخة محدّثة من تطبيق (سند) ليشمل 500 خدمة، وتم تفعيل قرابة نصف مليون هويّة رقميّة".
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