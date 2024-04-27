الأحد 28 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مندوبا عن جلالة الملك

الخصاونة يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

رئيس الوزراء بشر الخصاونة - (أرشيفية)
رئيس الوزراء بشر الخصاونة - (أرشيفية)
الرياض-مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني يشارك رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تبدأ أعماله في الرياض يوم غد الاحد .اضافة اعلان
ويناقش المنتدى على مدى يومين العديد من القضايا والملفات مثل التعاون الدولي والنمو والطاقة وبمشاركة قادة ومسؤولين وخبراء من مختلف دول العالم .
ويشارك رئيس الوزراء في جلسة خاصة يوم بعد غد الاثنين ضمن أعمال المنتدى حول الحرب على غزة وجهود ايصال المساعدات الإنسانية لأبناء القطاع يشارك فيها أيضا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الاعمار في غزة سيغريد كاغ .
ويلتقي الخصاونة خلال أعمال المنتدى قادة سياسيين واقتصاديين مشاركين في أعمال المنتدى .
ووصل رئيس الوزراء الى الرياض مساء اليوم السبت على رأس وفد وزاري للمشاركة في أعمال المنتدى ضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ابراهيم الجازي ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ووزير المالية الدكتور محمد العسعس ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان . -(بترا )
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