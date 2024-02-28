الخصاونة يضع حجر الأساس لـ"معبر حدود الدرة" في العقبة

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العقبة - وضع رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة أمس، حجر الأساس لمشروع معبر حدود الدرة في محافظة العقبة الذي يربط المملكة الأردنية الهاشمية بالسعودية.وأكد رئيس الوزراء لدى وضعه حجر الأساس أهمية المشروع، كمرفق أساسي وحيوي في العقبة، يخدم قطاعات السياحة والتجارة والنقل، بين الأردن والسعودية ومصر.كما أكد ضرورة إنجاز المشروع ضمن مواعيده المحددة، والتنسيق والتعاون بين الجهات، لضمان إنجازه وفق أفضل المواصفات، وأهمية أن يشتمل على خدمات نوعية تسهل حركة السياح والمسافرين والشاحنات، وفق أفضل الممارسات.وعرض رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، الملامح الرئيسة للمشروع، مؤكدا أن المعبر مهم وواعد في ظل الأعداد الكبيرة لحركة المسافرين عبره. مشددا على أنه يخدم توجهات وتطلعات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتكون العقبة مركزا إقليميا ولوجستيا وسياحيا في المنطقة.ولفت إلى مراعاة أن يكون المعبر موقعا حدوديا عصريا ومتطورا، لتسهيل حركة المغادرين والقادمين من الأشقاء في السعودية وضيوفها القادمين إلى الأردن.واستمع الخصاونة لإيجاز قدمه الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، إذ أكد أن المشروع يواكب الازدياد الكبير في أعداد حركة القادمين من الأشقاء من السعودية إلى منطقة العقبة، والتي بلغت العام الماضي نحو مليون و200 ألف مسافر، بنسبة زيادة بلغت 287 % عن العام الذي سبقه.ولفت الصفدي إلى أن المعبر، سينشأ وفقا لأعلى المواصفات، وسيستوعب بين 3.5 إلى 4 ملايين مسافر سنويا، وسيقام على أرض مساحتها 300 دونم، بمساحة بناء تصل إلى 25 ألف م2، وسيسهم بتسهيل الخدمات والإجراءات على المسافرين، إذ يجري ختم جوازات السفر دون حاجة المسافر للنزول من مركبته.وأشار إلى أنه يتضمن مسارين؛ أحدهما للسيارات والحافلات السياحية للدخول والخروج عبر جسر علوي، وآخر للشاحنات والنقل البري. ولفت إلى أن إنجازه خلال عامين ونصف، وعلى 3 مراحل، تبدأ أولاها في نيسان (إبريل) المقبل) لأعمال البنية التحتية، وإنشاء محطة للركاب في مرحلة لاحقة، لتربط وعبر البحر بين الأردن والسعودية ومصر.وبين الصفدي، أن الكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 22 مليون دينار بتمويل وإدارة من شركة تطوير العقبة، خصص 8.5 مليون دينار منها العام الحالي، وسيخصص مثلها العام المقبل.وبين أنه جرى إنجاز المخطط الشمولي للمشروع بتصميم محلي أردني، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان والجمارك وغيرها من الجهات ذات الاختصاص، مشيرا إلى أن تصاميم المشروع، تحاكي متطلبات البناء العصري مع المحافظة على التراث والإرث الحضاري للأردن ولمدينة العقبة.ورافق رئيس الوزراء في وضعه حجر الأساس، نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ووزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء د. إبراهيم الجازي، ومحافظ العقبة خالد الحجاج ومسؤولين بالمحافظة.وكان الخصاونة، وخلال جولاته الميدانية وزياراته التفقدية، تفقد في تموز (يونيو) العام الماضي، سير العمل بمركز حدود الدرة، ووجه لتسريع إعادة تأهيله وتوسعته؛ لاستيعاب التزايد الكبير في أعداد المسافرين والسياح وحركة الشحن.-(بترا)