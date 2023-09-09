الخصاونة يعزي بضحايا الزلزال ويؤكد الوقوف مع المغرب إنفاذا لتوجيهات الملك

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عمان- بعث رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى رئيس وزراء المملكة المغربيَّة الشَّقيقة عزيز أخنوش برقيَّة تعزية بضحايا الزِّلزال، الذي وقع في عدد من المناطق في إقليم الحوز في المغرب. وأعرب الخصاونة لنظيره المغربي عن أصدق مشاعر التَّعزية والمواساة لأهالي الضَّحايا وذويهم، وعموم الشَّعب المغربي الشَّقيق، سائلاً المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمَّد ضحايا الزِّلزال بواسع رحمته ورضوانه، وأن يمنَّ على المصابين بالشِّفاء العاجل.وأكَّد رئيس الوزراء في برقيَّته وقوف المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، قيادةً وحكومةً وشعباً، إلى جانب المملكة المغربيَّة الشَّقيقة في هذا المصاب الجلل، وتقديم ما يلزم من المساعدات؛ إنفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني، متمنِّياً للمملكة المغربيَّة الشَّقيقة دوام الأمن والطُّمأنينة.من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وقوف الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني مع الأشقاء في المغرب بكل الإمكانيات بعد الزلزال الذي ضرب مراكش.وقال في تغريدة على منصة إكس، "نقف مع الأشقاء بكل إمكاناتنا في مواجهة هذا المصاب".وأضاف "بتوجيه من جلالة الملك، نتواصل مع أشقائنا لتقديم كل عون يحتاجونه في التعامل مع هذا الحدث المأساوي وحمى الله المغرب الشقيق وأهله الكرام من كل شر".إلى ذلك، بعث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، رسالة تعزية إلى رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية النعم مياره، عبر من خلالها باسمه وباسم أعضاء مجلس الأعيان عن تعازيه الحارة ومواساته وتضامنه مع أهالي ضحايا الزلزال المدمر. وأكد الفايز في رسالته، أن جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه جميع الجهات المعنية في الأردن لتقديم كل عون ومساندة للأشقاء في المغرب، والوقوف في مواجهة هذه الكارثة الإنسانية.ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب احمد الصفدي باسمه وأعضاء مجلس النواب عن أحر التعازي وصادق المواساة للمملكة المغربية الشقيقة بضحايا الزلزال.وأعرب الصفدي، عن تضامنه الكامل وتعاطفه مع المملكة المغربية، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته.وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أنها تتابع من خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة والسفارة الأردنية في الرباط، أوضاع الأردنيين المقيمين في المغرب، جراء الزلزال.وأهابت الوزارة بالأردنيين في المغرب، بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية. وكانت الوزارة قد أعلنت عن تشكيل خليتي أزمة في السفارة الأردنية بالرباط وفي مقر الوزارة، لمتابعة أوضاع الأردنيين، مشيرة إلى أنها لم تبلغ بحمد الله عن وقوع أي أضرار.وبعث رئيس لجنة الثقافة والشباب والرياضة، ورئيس لجنة الأخوة الأردنية المغربية في مجلس الأعيان، محمد داودية، برقية تعزية بضحايا الزلزال إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة، رئيس جمعية الإخاء المغربي الأردني/ مجلس المستشارين بالمملكة المغربية عبد الرحمن الدريسي.وأعرب داودية في البرقية عن أحر التعازي للأشقاء في المملكة المغربية العزيزة في هذه الظروف الحزينة، التي أودت بأرواح عشرات المئات من الضحايا والمصابين من أبناء الشعب المغربي الحبيب.وقال داودية "نسلّم معاً بقضاء الله وقدَره، ونسأل الله الرحمة والمغفرة للضحايا، والشفاء التام للمصابين، والصبر على المصاب الجلل لذوي الضحايا والمصابين".من جانبه، أعرب مجلس النقباء عن تعازيه الحارّة لأسر ضحايا الزلزال في المغرب الذي وصنف بأنه الأعنف منذ قرن.وتمنى المجلس في بيان أمس، الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وعبر عن تعاطف النقابات المهنية وتضامنها مع الشعب المغربي الشقيق بهذا المصاب الأليم، وتمنياته بتجاوز هذه المحنة بأسرع وقت.ودعا المجلس الدول العربية والإسلامية وجميع دول العالم إلى مد يد العون لمساعدة المتضررين من الزلزال لتجاوز محنتهم.إلى ذلك، أعرب ملتقى البرلمانيات الأردنيات عن أحر التعازي وصادق المواساة للمملكة المغربية الشقيقة، بضحايا الزلزال. وأكد الملتقى، في بيان أمس، على لسان رئيسته النائب زينب البدول، تضامنه الكامل وتعاطفه مع المملكة المغربية، حكومةً وشعباً، في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم، ومواساته لأُسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.-(بترا)