الأربعاء 26 تموز 2023
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الخصاونة يفتتح الدورة الـ37 من مهرجان جرش

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رئيس الوزراء يفتتح مهرجان جرش -(تصوير: أمير خليفة)
مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثَاني، افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يفتتح الدَورة الـ 37 من مهرجان جرش للثَّقافة والفنون.
وأوقد الخصاونة شُعلة المهرجان إيذاناً بانطلاق فعاليَّاته.اضافة اعلان
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