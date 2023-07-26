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الغد الأردني
الأربعاء 26 تموز 2023
10:03 م
الخصاونة يفتتح الدورة الـ37 من مهرجان جرش
رئيس الوزراء يفتتح مهرجان جرش -(تصوير: أمير خليفة)
مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثَاني، افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يفتتح الدَورة الـ 37 من مهرجان جرش للثَّقافة والفنون.
وأوقد الخصاونة شُعلة المهرجان إيذاناً بانطلاق فعاليَّاته.
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