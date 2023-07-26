الخصاونة يفتتح الدورة الـ37 من مهرجان جرش

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مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثَاني، افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يفتتح الدَورة الـ 37 من مهرجان جرش للثَّقافة والفنون.وأوقد الخصاونة شُعلة المهرجان إيذاناً بانطلاق فعاليَّاته.