الأربعاء 13 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الخصاونة يفتتح الطريق الصحراوي الممتد من النقب إلى الحميمة

رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة
رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة
افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأربعاء الطريق الصحراوي الممتد من منطقة نزول النقب إلى منطقة الحميمة، ضمن سلسلة جولاته الميدانية وزياراته التفقدية.اضافة اعلان
ويقع الطريق، ضمن اختصاص محافظتيّ معان والعقبة، بعد إنجاز أعمال إعادة تأهيله وتحسينه، بطول 17 كم.
وقال رئيس الوزراء، إن إنجاز هذا المشروع يسهم في خدمة الواقعين الاقتصادي والتَّنموي، باعتباره شرياناً يخدم قطاعات حيويَّة مثل النَّقل والسياحة، ويعزِّز الرَّبط بين جميع محافظات المملكة وميناء العقبة.
وأضاف أن إنجاز هذا المشروع وافتتاحه يمثِّل خطوة من الخطوات التي تعهَّدت بها الحكومة لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين التي يوجِّهنا جلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليّ العهد بالعمل من أجلها.
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