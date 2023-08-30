الأربعاء 30 آب 2023
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الخصاونة يقوم بجولة في مركز زوار وادي رم

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زيارة الخصاونة
تفقَّد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الأربعاء، مركز زوَّار وادي رمّ، وذلك في إطار جولاته الميدانيَّة وزياراته التفقديَّة التي يُجريها إلى مؤسَّسات وجهات خدميَّة وتنمويَّة في مختلف محافظات المملكة.اضافة اعلان

وترأَّس رئيس الوزراء اجتماعاً للاطِّلاع على مشاريع التَّطوير السِّياحي والخدمي في منطقة وادي رمّ، ضمَّ وزير السِّياحة والآثار مكرم القيسي، ورئيس مجلس مفوَّضي سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة نايف حميدي الفايز، ومحافظ العقبة خالد الحجَّاج، وعدد من المسؤولين.

وأكَّد الخصاونة خلال الاجتماع ضرورة الانتقال إلى مرحلة التَّنفيذ السَّريع للمشاريع التي تضمَّنتها الخطَّة الشَّاملة لتطوير وادي رم؛ إنفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليِّ العهد، خلال زيارتهما إلى مركز زوَّار وادي رمّ مطلع العام الحالي.

ووجَّه في هذا الصَّدد إلى تذليل جميع العقبات أمام تنفيذ بعض المشاريع المُدرجة ضمن خطَّة تطوير وادي رمّ، مشدِّداً على ضرورة أن يلمس زوَّار المنطقة تغيُّراً إيجابيَّاً ملموساً في الخدمات المقدَّمة للسيَّاح في أقرب وقت ممكن.

وأكَّد رئيس الوزراء أهميَّة إنجاز مشاريع تطوير منطقة وادي رمّ التي من شأنها المساهمة في تقديم مُنتَج سياحي متكامل ينعكس على المنطقة وعلى الاقتصاد الوطني، وفي تنمية المجتمعات المحليَّة.

بدوره، قدَّم وزير السِّياحة والآثار مكرم القيسي شرحاً حول خطَّة تطوير وادي رمّ وما تتضمَّنه من إجراءات من شأنها الارتقاء بالواقع السِّياحي والخدمي في المنطقة، ما ينعكس إيجاباً على جذب السُّيَّاح وخدمة المجتمع المحلِّي.

كما قدَّم رئيس مجلس مفوَّضي سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة نايف حميدي الفايز إيجازاً حول المشاريع التي تضمَّنتها خطَّة تطوير وادي رمّ، مستعرضاً المدد الزمنيَّة لإنجازها وأبرز المتطلَّبات والاحتياجات اللازمة لإنجازها في الوقت المحدَّد.
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