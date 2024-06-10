الخطاب الملكي.. تأكيد على أهمية المسار الاقتصادي لتحقيق النمو الشامل المستدام

طارق الدعجة وعبدالرحمن الخوالدة

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عمان - يعكس خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلمه سلطاته الدستورية، إيمان جلالته بأهمية المضي بتنفيذ مضامين رؤية التحديث الاقتصادي التي تعد بمثابة خريطة طريق محكمة للسنوات، تضمن إطلاق الإمكانات وجذب الاستثمارات لتحقيق النمو الشامل المستدام.ويرى اقتصاديون، أن تنفيذ مضامين الخطاب الملكي السامي يتطلب من القطاعين العام والخاص العمل كفريق واحد، واتخاذ القرارات الجريئة دون تردد للسير بتنفيذ مضامين رؤية التحديث الاقتصادي التي تعتبر بمثابة "طوق نجاة" للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة لأبناء الوطن وبناته، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد أكد خلال خطابه أول من أمس في الفعالية الوطنية بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلمه سلطاته الدستورية، التي يتزامن إقامتها مع عيد الجلوس الملكي الـ 25 "أنه لدى الأردن، آفاق واسعة لزيادة الاستثمار في شتى المجالات والقطاعات الواعدة، وأنه غني بطاقاته الشبابية، وبإمكانياته وخبراته وعلاقاته الاقتصادية مع العالم".وقال جلالته "أمامنا جميعا مسؤولية التحديث الشامل وإطلاق إمكانيات اقتصادنا السنوات القادمة، ولبناء أردن تتعزز فيه الفرص وتتعاظم فيه الإنجازات، لأجيال الحاضر والمستقبل، وكلي ثقة أن الأردنيين على قدر المسؤولية في مواصلة التحديث والبناء، لمستقبل أعظم".بدوره، قال وزير الدولة للشؤون الاستثمار الأسبق مهند شحادة "لا مجال أمام الأردن إلا العمل في ظل وجود رؤية اقتصادية واضحة قوامها 8 محركات وهذا ما قصده جلالة الملك عبدالله الثاني في خطابه أول من أمس وهي أولويات العمل في رؤية التحديث الاقتصادي".وأضاف شحادة ان الحكومة أنهت وضع الأطر التشريعية الاقتصادية وعلينا أن ننتقل إلى أطر عملية لتنفيذ المشاريع والمبادرات الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي من خلال إنشاء شركات مساهمة يكون الضمان الاجتماعي والحكومة المبادر الأول فيها لبعث روح الثقة لهذه المشاريع وطرحها لتكون مساهمة عامة للأردنيين والقطاع الخاص.وشدد شحادة على ضرورة السير بتنفيذ مشاريع حيوية خصوصا مشروع الناقل الوطني، والربط السككي بالاضافة الى المشاريع الزراعية ذات القيمة المضافة العالية.بدوره أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن الاقتصاد الأردني يعتمد بشكل رئيسي على عدة قطاعات منها السياحة والخدمات والصناعة وغيرها من القطاعات، التي تعد الحجر الأساسي لنمو الاقتصاد الوطني، ويتمتع بفرص استثمارية واعدة كالسياحة وتكنولوجيا المعلومات، التعدين، الزراعة والصناعات الغذائية والخدمات، كما يتمتع الأردن ببيئة استثمارية جاذبة وآمنة.وتابع: كما أن الموقع الإستراتيجي للمملكة والبيئة السياسية المستقرة والاقتصاد الحر المفتوح، جعلت الأردن بيئة خصبة للاستثمار على صعيد المنطقة والإقليم.وقال "بالرغم من التحديات الجيوسياسية التي تؤثر على استقرار المملكة إلا أن الاقتصاد الأردني لديه منعة قوية وخبرة طويلة في تجاوز التحديات وجعل الاقتصاد الوطني اقتصادا مرنا لا يتأثر بالتحديات".وأضاف الطباع، أن الاستثمار يعد ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد الوطني وهو المحرك الأساسي له، وأن ضعف الآليات الترويجية للاستثمار تشكل عاملا رئيسا في إعاقة عجلة النمو الاقتصادي واستقرار القطاعات الاقتصادية في ظل المنافسة القوية في المنطقة.وشدد على ضرورة تعزيز آليات ترويج الاستثمار بالمملكة عبر إعادة هيكلة شاملة للسياسات والإجراءات التي تحد من استقطاب المستثمرين، بحيث تكون أكثر جاذبية وفعالية في تحفيز التوجيه الاستثماري، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتقديم حوافز ملموسة للمستثمرين، مما يعزز الثقة ويجذب رأس المال.وبين الطباع أن تعزيز آليات الترويج للاستثمار في الأردن يتطلب جهدًا مشتركًا بين القطاعين العام والخاص، عبر اعتماد سياسات شفافة ومحفزة، وتحقيق هذه التغييرات سيسهم بشكل كبير في تحسين البيئة الاستثمارية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.وأشار الطباع إلى أن دعم وتحفيز المستثمر المحلي ضرورة ملحة برفد القطاعات الاقتصادية والذي يعد المستثمر المحلي العامل الرئيسي لجذب المستثمر الأجنبي للمملكة، مؤكدا ضرورة تكثيف جهود بتجاوز كل التعقيدات التي يواجهها المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي عند البدء بإقامة مشروعه من حيث الموافقات المبدئية والنهائية والتراخيص، وأهمية أن تكون واضحة ومستقرة ومبنية على الثقة المتبادلة.وقال مدير عام جمعية البنوك الأردنية د. ماهر المحروق، إن الخطاب الملكي السامي أكد على ضرورة الانطلاق للعمل، ما يتطلب استثمار الفرص للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق النمو الشامل المستدام.ولفت المحروق، إلى أهمية مسار التحديث الإداري كون له ارتباط تأثير مباشر بالجوانب الاقتصادية مؤكدا أهمية القرارات الجريئة للسير بالعمل بعيدا عن الأيادي المرتجفة دون خوف، وتردد وتخاذل وهذه مقومات أساسية جدا للاستمرار في العمل بشكل رئيسي ولتحقيق المستهدفات الواردة في رؤية التحديث سواء الاقتصادي او السياسي والاداري منها.وبين أن جذب الاستثمارات والوصول لمستويات استثمارية، يتطلب وجود أشخاص لديهم القدرة على العمل والإنجاز وتعمل بشكل مميز.من ناحيته قال رئيس هيئة الاستثمار السابق ثابت الور، إن ملف الاستثمار كان منذ بداية عهد جلالة الملك عبدالله الثاني الميمون الشغل الشاغل له، حيث وظف كامل حضوره على الساحة الدولية في إبرام العديد من الاتفاقيات التجارية الكبرى بين الأردن ودول العالم المتقدم ومن أهمها اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة والولايات الاميركية، إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي وذلك بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى الأردن وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الأردنية.وتابع الور، فتح جلالة الملك الطريق أمام الكثير من الشركات لدخول الاستثمارات من كبرى الشركات للمملكة كشركة مايكروسوفت والتي انعكس حضورها الباكر محليا على قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن، إضافة لنجاح جلالته الباهر باستقطاب المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" إلى المملكة والذي احتضنت الأردن العديد من نسخه، علاوة على مساهمته بدعم قطاع الصناعات الدوائية وتوفير سبل النجاح والتوسع له إذ أصبح هذا القطاع اليوم من قصص النجاح الأردنية التي يشار لها بالبنان.وأكد الور أن تركيز جلالته على ملف الاستثمار ينبع من رؤيته وإدراكه لأهمية الاستثمارات بتشغيل المزيد من الأيدي العاملة والتغلب على مشكلة البطالة، علاوة على دورها بتحسين مؤشرات النمو الاقتصادي والنهوض به.ويرى الور، أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية للمملكة وتوطينها يتطلب من الحكومة، اتخاذ إجراءات جريئة تسمح بتطوير البيئة الاستثمارية المحلية، لتكون منافسة وقادرة على استقطاب الاستثمارات عبر تحديث التشريعات اللازمة.من جهته أكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة، أن إصلاح الملف الاقتصادي والارتقاء به تتصدر اهتمامات جلالة الملك عبدالله الثاني، إذ يتضح هذا الاهتمام الملكي برؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت منتصف عام 2022 والتي رسم عبرها خريطة طريق للاقتصاد الوطني على مدار العقد القادم.وأضاف المخامرة أن ملف الاستثمارات، يحظى بالاهتمام الملكي، إدراكا من جلالته لأهمية الاستثمارات في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والتغلب على تحدياته وتشغيل الأيدي العاملة وتحقيق التنمية المنشودة، مؤكدا أن تركيز الملك في خطابه بمناسبة ذكرى الجلوس الملكي الــ 25 على الاستثمار يضع على الحكومة مسؤولية التحرك السريع في ترجمة الرؤى الملكية في هذا الملف وتذليل كافة العقبات التي تعيقه.وأوضح المخامرة، أن هناك عددا من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تتوفر فيها فرص اقتصادية غير مستغلة يمكن في حال استقطاب الاستثمارات أن يتم الاستفادة منها، لا سيما في قطاع الزراعة حيث تتوفر مساحة زراعية شاسعة غير مستغلة إضافة إلى امكانية الاستفادة من فائض الإنتاج الزراعي وتحويله إلى صناعات غذائية.وتابع: ومن القطاعات التي تتوفر فيها فرص تتطلب استقطاب المزيد من الاستثمارات قطاع تكنولوجيا المعلومات، والذي يوفر إمكانات وطاقات مؤهلة كبيرة قد تتيح للأردن أن يكون مركزا إقليميا في هذا المجال، ما سينعكس على دعم مؤشرات النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل، ويضاف إلى ذلك الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والسياحة التي تعد من القطاعات الواعدة للغاية المزدحمة بالفرص غير المستثمرة بعد.