الخميس 19 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الخطيب: كوادر "غزة 76" معنوياتهم عالية رغم الظروف الصعبة

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المستشفى العسكري الميداني الأردني في غزة-(أرشيفية)
عمان- قال قائد المستشفى الميداني الأردني/غزة 76 العقيد ثائر الخطيب، إن المستشفى الذي تقرر الإبقاء عليه بتوجيهات ملكية، يعمل الآن في ظروف صعبة كحال باقي مستشفيات قطاع غزة، التي تعاني من القصف المستمر، ونقص حاد في الإمدادات الطبية لإدامة العمل في استقبال الحالات التي تتطلب إجراءات ومداخلات طبية لازمة.اضافة اعلان
وأضاف الخطيب، في تصريحات لـ"الغد" أمس، إن المستشفى يعمل بإمكانيات محدودة ونتطلع أن تثمر الجهود المبذولة بقيادة جلالة القائد الأعلى لفتح المعبر لإيصال الإمدادات الطبية والإنسانية ليتمكن المستشفى من القيام بعملة على أكمل وجه.
وأكد أن القيادة العامة للقوات المسلحة على تواصل مستمر، وعلى مدار الساعة مع إدارة المستشفى، مطمئنا أن الجميع بخير ومعنوياتهم عالية، ويواصلون العمل على التخفيف من معاناة الأهل في القطاع وحسب الإمكانيات المتوفرة.
وجاء تأسيس المستشفى الميداني الأردني/غزة بتوجيهات ملكية عام 2009؛ ليوفر أهم الاختصاصات الطبية المعززة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لإدامة العمل في القطاع.
واستقبل المستشفى منذ تأسيسه قرابة مليون وست مائة ألف مراجع، وأجرى آلاف العمليات الجراحية الصغرى والكبرى، وهو أول مستشفى عربي ميداني دخل القطاع. 
وكان نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أجرى أول من أمس، اتصالا هاتفيا مع العقيد الخطيب، اطمأن خلاله على طاقم البعثة هناك. ونقل سموه تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى البعثة البالغ عددها 182 عضوا من الطاقم الطبي والفرق المساندة.
وبين سمو ولي العهد خلال الاتصال أن جميع الأردنيين فخورون بالدور الإنساني للبعثة في ظل الواقع الأليم والكارثي الذي يتعرض له سكان قطاع غزة، مؤكدا أن العدوان الوحشي الذي تشنه إسرائيل على القطاع وإيقاف الخدمات ومنع إيصال المساعدات هو خرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأشاد سموه بالمعنويات العالية للبعثة المنبثقة من عقيدة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، في الدفاع عن قضايا الأمة والوقوف إلى جانب الأشقاء في فلسطين.
بدوره، ثمن قائد القوة، حرص جلالة الملك وسمو ولي العهد على الاطمئنان على كوادر المستشفى، مؤكدا أن جميع مرتباتها على العهد في إيصال الرسالة الإنسانية للقوات المسلحة الأردنية.
وتولي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، دعم غزة عناية خاصة، عنوانها دعم صمود القطاع، لتشكل نقطة إضافية مشرقة في تاريخ هذا الجيش الذي ما تزال رائحة دم شهدائه الزكية تعطر أسوار القدس ومدن فلسطين.
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