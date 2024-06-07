الخلايلة: سنتابع حالة الحاج الأردني المصاب ليحن تأديته المناسك

خلوي جويحان

المدينة المنورة- زار وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الجمعة، أحد الحجاج الأردنيين في المستشفى للاطمئنان عليه، كان قد تعرض لحالة صحية طارئة أثناء وصوله إلى الأراضي السعودية.



وكان الحاج قد قدمت له الإسعافات الأولية اللازمة لحين وصوله مدينة الملك سلمان الطبية، وإجراء التدخل الطبي له.



وأشار الخلايلة إلى أن الحاج ما يزال على سرير الشفاء، وسيتابع لحين إتمامه المناسك.

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وأكد الوزير خلال جولة تفقدية للحجاج الأردنيين اليوم الجمعة في مساكنهم في المدينة المنورة، أن جميعهم بخير ، وأن ترتيبات المعدة لحج هذا العام من قبل وزارة الأوقاف تسير وفق الخطة المعدة لغاية الآن، منذ خروج الحجاج من عمان.