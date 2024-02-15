الخلايلة: "كوتا" الحج 12500 الموسم الحالي

زايد الدخيل

اضافة اعلان

عمان - أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن أن من جرى اختيارهم لأداء فريضة الحج للموسم الحالي، هم حتى مواليد 30/6/1952، استنادا على معيار الأكبر سنا، وفقا لوزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة.وأضاف الخلايلة في مؤتمر صحفي عقده أمس، لإعلان ترتيبات الموسم الحالي 1445هـ، أن دائرة الحج والعمرة بالوزارة، أجرت قرعة لاختيار ألف مواطن من المواليد بين 1/7/1953 و31/12/1970 للسماح لهم بالتقديم للموسم الحالي.وقال إن حصة الأردن لأداء فريضة الحج في هذا الموسم تبلغ 8 آلاف من أصل 23 ألفا مسجلين تسجيلا أوليا، موضحا أن ترتيبات الحج مع الجانب السعودي، نصت على أن "الكوتا" المخصصة لحجاج الأردن لهذا العام 8 آلاف، ولفلسطينيي العام 1948 الأراضي المحتلة تصل إلى 4500، بإجمالي 12.5 ألف.وبحسب الخلايلة، سجل على موقع دائرة الحج عندما أتيح التسجيل للمتقدمين لأداء الحج للمواطنين لمن هم من مواليد العام 1970 فما دون، 23 ألفا، بحيث سيبدأ تسليم التصاريح لحجاج الموسم الحالي منذ صباح السبت المقبل، على أن ينتهي مساء السبت الذي يليه في الـ24 الشهر الحالي، علما بأن صلاحية كل تصريح ومدة الدفع مثبتة على التصريح.ودعا الخلايلة من وقع عليهم الاختيار لأداء الحج، لمراجعة دائرة الحج لاستلام تصاريحهم، مع إمكانية مراجعة مديريات الأوقاف لاستلامها، مضيفا "وقسم سكن الحجاج من وزارة الأوقاف لفئتين: الأولى: مميزة تقيم في فنادق 5 نجوم، لا يزيد بعدها 500 م عن ساحات الحرم، وفي المدينة المنورة، ضمن المنطقة المركزية وبمسافة لا تزيد على 400 م عن ساحات المسجد النبوي الشريف، وتنقل جوا فقط، وسيكون السعر لهذه الفئة بين 4700 و7000 دينار أردني".وتختلف هذه الفئة بين 4700 و7000 دينار، بحسب الفندق وعدد الأسرة في الغرفة الواحدة، يضاف إلى ذلك سعر تذكرة الطيران، وفق الخلايلة. أما الثانية، فقسمت إلى مستويات: أول، فنادق 5 نجوم، لا يزيد بعدها عن بلاط الحرم المكي أكثر من 2000 م عن ساحات الحرم في مكة المكرمة، كما قدمت 3 فنادق بهذا المستوى بمسافة 500 م وفندق واحد بمسافة 1600 م، مع تأمين مواصلات، وفي المدينة المنورة ضمن المنطقة المركزية.وأضاف الخلايلة "ستكون الأسعار لهذه الفئة كما يلي: برا، بين 3393 و3942 دينارا، لكن سيختلف السعر ضمنها بين 3393 و3942 حسب اسم الفندق وعدد الأسرة بالغرفة الواحدة"، أما جوا فبين 3310 و3860 دينارا، وتختلف حسب اسم الفندق وعدد الأسرة أيضا بالغرفة الواحدة، يضاف لهذا السعر تذكرة الطيران.وبين الخلايلة، أن المستوى الثاني ضمن الفئة الثانية في فنادق جيدة جدا، لا يزيد بعدها عن ساحات الحرم بمكة المكرمة على 1500 م، وفي المدينة المنورة ضمن المنطقة المركزية، وستكون فنادق الحجاج لهذا المستوى بمناطق الحفاير وجرول والمسفلة بمكة المكرمة، علما بأن بعض الفنادق لا يزيد بعدها على 800 م عن ساحات الحرم المكي.وبحسب الخلايلة، سيكون السعر كالآتي: برا تتراوح بين 3090 و3369 دينارا، وتختلف من ائتلاف شركات لأخرى حسب الفندق وعدد الأسرة في الغرفة الواحدة، وبالحافلات العادية، يضاف 120 دينارا لحافلات VIP.أما جوا، فتتراوح الأسعار لهذه الفئة بين 2958 و3498 دينارا، ويضاف لذلك ثمن تذكرة الطيران، وتختلف من ائتلاف لآخر حسب الفندق وعدد الأسرة في الغرفة الواحدة.وأشار الخلايلة إلى أن الأسعار للعام الحالي قريبة من العام الماضي، مع "وجود زيادة قليلة جدا ومحدودة لارتفاع تكلفة استئجار المواقع في عرفات ومنى، وفق تعليمات وزارة الحج والعمرة السعودية.