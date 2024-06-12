 
الأربعاء 12 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخلايلة: مخيمات الحجاج الأردنيين في المشاعر تضاهي الـ"VIP"

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة
مكة المكرمة- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية محمد الخلايلة، إنه تم إعداد مخيمات لجميع الحجاج الأردنيين في المشاعر المقدسة تضاهي الـ "vip".اضافة اعلان

جاء ذالك خلال جولة تفقدية للوزير برفقة البعثة الإعلامية في مشعري منى وعرفات. 

وأكد الوزير أنه مقارنة بالسنوات السابقة، تم إعداد مخيمات بأعلى درجات الخدمة، مثل التكييف المركزي ووجبات الطعام المكونة من فطور وغداء وعشاء، وثلاجات الماء، وبوفيه شاي وقهوة، وجلسات خارجية.

وتابع، "في منطقة منى متوقع أن يقضي الحجاج فيها ليلتين إلى 3 ليالي بمنطقة رمي الجمرات، فتم إعداد هذه الخيام للحجاج بخدمة التكييف المركزي ولأول مرة أيضا يتم استخدام الـ sofa bed، فقد كانت بالقبل فرشات صغيرة جدا".

وأشار الخلايلة إلى أن استعدادات الوزارة على قدم وساق لاستقبال يوم عرفة وأيام منى ورمي الجمرات.

وحول مشعر منى، قال الوزير، إنها منطقة صغيرة عادة لا تتسع لجميع حجاج العالم، وهناك فتاوى في السعودية وهيئة كبار العلماء أن منى لا تتسع ووضعوا أحكاما شرعية عندما لا تتسع منى أن يقضي الحاج بين أقرب مكان لمنى، أو أن يسقط عنه مبيت منى، إلى غير ذلك من الأحكام المفصلة في كتب الفقهاء التي أخذ بها الفقهاء المعاصرون في الزمن الحالي.
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