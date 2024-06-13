الخلايلة يتفقد حجاج عرب الـ48 ويعزيهم بوفاة حاج

خلوي جويحان

مكة المكرمة- تفقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الخميس، أوضاع حجاج عرب ال48 في مكة المكرمة.

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واطلع الخلايلة، خلال زيارة حجاج ال48 التي رافقه فيها، مدير دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، والبعثة الإدارية والإعلامية، على واقع الخدمات المقدمة للحجاج.



وقال الخلايلة، "إن وزارة الأوقاف تقوم على كافة الإجراءات المتعلقة بتنظيم موسم الحج لأهلنا في منطقة عرب ال48، بوجود فريق إداري ومرشدين للمساعدتهم وتيسير سبل الحج، وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني.



وتابع الوزير، "نحن على استعداد لاستماع مطالبكم وأية معضلة تواجهكم"، داعيا تقبل لهم حجتهم وعودتهم لديارهم سالمين.



كما وقدم الوزير الخلايلة خلال الزيارة التفقدية، واجب العزاء بوفاة أحد حجاج عرب ال48.



من جهتهم توجه حجاج عرب ال48، بالشكر على هذه المكرمة الملكية والمستمرة لغاية الآن من جلالة الملك عبدالله الثاني، كما تقدموا بالشكر لوزارة الأوقاف الأردنية الممثلة بالوزير والإداريين والعاملين عليها، وعلى التنظيم الجيد.