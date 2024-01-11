الخميس 11 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخلايلة: 3200 دينار تكلفة الحج.. وخدمات مميزة للموسم المقبل

وزير الأوقاف محمد الخلايلة - (أرشيفية)
وزير الأوقاف محمد الخلايلة - (أرشيفية)
عمان- رجح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أن تبلغ تكلفة الحج ضمن الفئة العادية للعام الحالي نحو 3200 دينار، موضحا أنها قد تزيد بشكل بسيط.اضافة اعلان
وقال الخلايلة في تصريح لـ"الغد"، إن الأسعار بالمقارنة مع السنوات الماضية مرتفعة، وإن الوزارة لا علاقة لها برفع الأسعار، فالتكاليف ارتفعت، موضحا أن الوزارة تبحث عن أفضل الخدمات مقابل أسعار مناسبة للحجاج.
وكشف عن أن موسم الحج المقبل سيكون في إطار جديد ومميز من الخيم التي تستخدم للمرة الأولى، بالإضافة إلى خدمات التكييف داخلها وخدمات الطعام التي تشمل بوفيه مفتوحا داخلها.
وأضاف أن الوزارة أنهت عملية استئجار مساكن الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ضمن فنادق تعادل 3 و4 نجوم وتبعد 1500 متر عن الحرم، إضافة إلى فنادق تصل لفئة 5 نجوم وتبعد 2000 متر عن الحرم، كما تعاقدت مع مخيمات الحجاج في منى وعرفات، بالإضافة للاتفاق على تقديم خدمات الإعاشة وتأمين وسائل النقل وغيرها من الأمور اللوجستية التي تهم الحجاج.
وأشار الخلايلة إلى أن الوزارة تعمل على تذليل العقبات أمام الحجاج الأردنيين وتوفير أفضل الخدمات لهم، وهو ما بدأت به مبكرا من خلال توقيع الاتفاقيات مع الشركات والجهات في الجانب السعودي حرصا منها على تجربة مميزة للحاج الأردني.
وبيّن أن عدد الحجاج العام الحالي من الأردن يبلغ 8 آلاف حاج كما كان في العام الماضي، و4500 حاج من عرب 48 الذين يحجون عن طريق الأردن.
وقال إنه جرى تقديم 22 ألف طلب في الأردن لمواطنين يرغبون بتأدية الحج في موسم العام الحالي، موضحا أن الوزارة استكملت الكثير من التعاقدات مع شركات تقديم الخدمات للحجاج في المدينة المنورة ومكة المكرمة.
وأشار إلى أن الوزارة أنهت 80 % من الإجراءات المتعلقة بموسم الحج للعام الحالي، وهذا مبكر جدا، وذلك لتكون على أهبة الاستعداد قبل حلول الموسم.
وأكد وجود ضغط وضيق في مخيمات منى وعرفات، لأن هذه المناطق لا تتسع لعدد كبير من الحجاج، والمساحة المخصصة لكل حاج في منى صغيرة جدا، ما يمنع تقديم خدمة مثلى في خيام منى.
وقال الخلايلة إن الوزارة خلال مفاوضاتها مع الجانب السعودي، حاولت أخذ أكبر مساحة ممكنة للحاج الأردني في مشعر منى، إضافة إلى مكان قريب وأفضل من المكان الذي كانت فيه بعثة الأردن في الأعوام الماضية.
وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة وقع اتفاقية الحج بين وزارتي الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والحج والعمرة السعودية، خلال زيارة له إلى المملكة العربية السعودية بحث فيها ترتيبات الحج للعام 2024 وسبل تقديم أفضل الخدمات للحجاج
 الأردنيين وحجاج الـ48.
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