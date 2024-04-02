الثلاثاء 02 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخوالدة: برنامج "توجيه الموظف الجديد" يواكب تطورات التحول الرقمي

الرقمنة والتحول الرقمي
الرقمنة والتحول الرقمي
عمان- قالت مدير عام معهد الإدارة العامة سهام الخوالدة إن البرنامج الإلكتروني "توجيه الموظف الجديد"، جاء لمواكبة التطورات والمستجدات والممارسات العالمية الحديثة في تنفيذ البرامج التدريبية وتوظيف التكنولوجيا في تقديم خدمات التدريب، وبما يحقق رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني والتوجهات الرامية إلى تنفيذ برامج التحول الرقمي والوصول إلى حكومة لا ورقية.اضافة اعلان
وبينت الخوالدة لـ"الغد" أن عدد المستفيدين من البرنامج في العام 2023 بلغ 2008 موظفين وموظفات من القطاع العام من كافة أنحاء المملكة، فيما استفاد عام 2022 نحو 2309 موظفين وموظفات.
وأوضحت أن البرنامج جاء تحقيقا لمتطلبات توجيه الموظفين الجدد في القطاع العام، استنادا إلى أحكام نظام الخدمة المدنية بما يحتويه من مضامين للقيام بدوره في الدائرة التي يتم تعيينه بها، بهدف تحسين مستوى أداء موظفي القطاع العام، ورفع كفاءتهم الإنتاجية، حيث تم تصميم البرنامج بطريقة ذكية تفاعلية تستخدم فيها وسائط التكنولوجيا المتعددة.
وأضافت أن البرنامج يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمعلومات الأساسية حول الإدارة العامة والتشريعات ذات العلاقة، ومسؤوليات الموظف العام، وإكسابهم المهارات اللازمة لتمكينهم من تنفيذ مهامهم والتعامل مع الرؤساء وزملاء العمل ومتلقي الخدمة.
وتتضمن محاور البرنامج مقدمة تاريخية عن المملكة، والسلطات والتشريعات الحكومية، والإدارة العامة للجهاز الحكومي، وكذلك الخطط والأولويات الوطنية، إضافة إلى توضيحات مهمة عن نظام الخدمة المدنية، ونظام التأمين الصحي واقتطاعاته.
كما يتضمن توضيحات حول قانون الضمان الاجتماعي، ومهارات الحديث والاستماع، وإعداد المراسلات الحكومية، وأسس العلاقات في العمل، ومهارات التعامل مع متلقي الخدمة، ومهارات العمل الجماعي وبناء فريق الحوكمة، فضلا عن بيان وظائف الإدارة الأساسية وأهميتها، وأنماط الإدارة ومجالات تطبيقها، وإدارة الوقت، والولاء والالتزام الوظيفي، إضافة إلى إدماج النوع الاجتماعي.
ومن المحاور أيضا، الثقافة المؤسسية، ومدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة، والثقافة الرقمية.
وأشارت الخوالده أن من فوائد التكنولوجيا تسهيل الوصول إلى جميع الموظفين والتغلب على عوائق المكان.
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