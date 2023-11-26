الأحد 26 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الخيرية الأردنية الهاشمية تقدّم مساعدات لـ 620 شخصاً محاصراً داخل كنيسة بغزة

الخيرية الأردنية الهاشمية تقدّم مساعدات لـ 620 شخصاً محاصراً داخل كنيسة بغزة
الخيرية الأردنية الهاشمية تقدّم مساعدات لـ 620 شخصاً محاصراً داخل كنيسة بغزة
تمكّنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون
المغتربين اليوم الأحد، من تقديم المساعدة لمئات من المحاصرين داخل كنيسة
في قطاع غزة وفق أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي.اضافة اعلان
وقال الشبلي إن الهيئة قدّمت المساعدات اللازمة والمواد الغذائية إلى نحو 620 شخصاً بينهم 60 طفلاً من ذوي الإعاقة لجأوا إلى داخل كنيسة دير اللاتين طلباً للأمان.
وتقع الكنيسة وفق أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية على مقربة من المستشفى الأردني العسكري الميداني بتل الهوا.
وثمن المواطنون الغزيون داخل الكنيسة الجهود الأردنية في مساعدة أهالي القطاع خلال هذه الظروف العصيبة التي يمرون بها، موجهين الشكر إلى جلالة الملك عبدالله الثاني على كل ما يقدمه من أجلهم وجميع الأشقاء الفلسطينيين.
وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أشار لهذه
العائلات المحاصرة أكثر من مرة عبر وسائل الإعلام المختلفة، والتي كانت
تطلب العون والمساعدة خلال الأسابيع الماضية. -(بترا)
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