السبت 13 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الخيرية الأردنية الهاشمية" توزع ربع مليون وجبة إفطار في رمضان بغزة

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الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية توزع ربع مليون وجبة إفطار في رمضان بغزة
أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن استكمال مشروع "وجبات إفطار صائم" والذي نفذته في قطاع غزه خلال شهر رمضان المبارك.
وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم الجمعة، إنه تم توزيع ربع مليون وجبة إفطار على النازحين والمتضررين في كافة مناطق قطاع غزة في الوسط والجنوب والشمال.اضافة اعلان
وبينت الهيئة، أن هذه الوجبات التي تم توزيعها على موائد الإفطار هدفت إلى دعم الأسر الأكثر تضررًا خلال الشهر الفضيل.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة للهيئة للتخفيف من الصعوبات التي يواجهها السكان في غزة، وخصوصًا النازحين والأشد فقرًا في ظل الظروف الحالية.
وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، إن هذا البرنامج يأتي تأكيداً لالتزام الهيئة بمد يد العون والمساعدة للمحتاجين في كل مكان، مشيرًا إلى أن الوجبات قد صُنعت بعناية لتلبية الاحتياجات الغذائية للمستفيدين.
وأعرب الشبلي عن شكره العميق لجميع المتبرعين الذين ساهموا بسخاء في تحقيق هذا المشروع، مؤكدًا أن مساهماتهم كانت حيوية لنجاح المبادرة.
وقال "لم يكن بمقدورنا تنفيذ هذا المشروع لولا دعم المتبرعين والذي يعد بمثابة سند حقيقي للعائلات التي تواجه صعوبات في هذه الأوقات العصيبة".
وأكد، أن هذه الوجبات التي وُزعت في مختلف أنحاء قطاع غزة، لم تساعد فقط في سد الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر خلال شهر رمضان، بل أيضًا نقلت رسالة أمل وتضامن من الأردن إلى غزة.
وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في رسالتها الإنسانية من خلال مشاريع متعددة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للأفراد والمجتمعات في ظروف صعبة، وتعكس هذه الوجبات جزءاً من جهودها الرامية لضمان كرامة وصحة الإنسان.
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