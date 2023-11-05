"الخيرية الهاشمية" تفتح الباب واسعا لدعم غزة

عبدالله الربيحات

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عمان - قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي، ان حملة "لأهلنا في غزة"، فتحت باب استقبال التبرعات عبر حسابها البنكي و"كليك" والمحافظ الالكترونية، كما أطلقت الهيئة "تيليثون" بالتعاون مع التلفزيون الاردني للتبرع، الى جانب اقامة ايام مفتوحة ترافق كل ذلك، دعوات في وسائط الإعلام، واجتماعات وزيارات ومؤتمرات وفعاليات شعبية، لدعم صمود أهلنا في غزة.وحول استقبال التبرعات العينية قال الشبلي في مقابلة مع "الغد"، أطلقنا "حملة بالتعاون مع وزارة الداخلية عبر مراكز المحافظات، بالتنسيق مع الحكام الاداريين".وبين انه، منذ صدور التوجيهات الملكية السامية بتقديم المساعدات لأهلنا في غزة، أرسلت الهيئة 3 طائرات تحمل مساعدات عينية الى معبر رفح، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية - سلاح الجو، ومختلف الأجهزة الامنية، وحملت مواد طبية وأدوية لتزويد المسشتفيات بها، كل ذلك سيجري إيصاله عبر معبر رفح بالتنسيق مع الهلال الاحمر المصري.ولفت الشبلي، الى أنه جرى توزيع طرود غذائية وصحية ووجبات ساخنة على أكثر من 26,000 مستفيد في قطاع غزة، بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية الشريكة في غزة.وحول آلية توزيع المواد المتبرع بها في القطاع، وهل سيذهب جزء منها الى الضفة الغربية، قال الشبلي، "جرى اطلاق هذه الحملة لتأمين أهلنا في غزة بالاحتياجات الضرورية للوقوف الى جانبهم، في ظل ما يمرون به من ظروف، وتخصيص حسابات بنكية للتبرعات لصالح الغزيين، وسيجري استقبال هذه التبرعات وايصالها لمستحقيها في القطاع".ولفت الى التنسيق مع المنظمات الدولية الشريكة في عملية توزيع المواد الصحية والغذائية والمياه النقية والوجبات الساخنة، أما المواد الطبية والأدوية، فتسلم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ليصار الى توزيعها على المستشفيات في غزة.وبخصوص ما يواجه الهيئة من صعوبات، اكد الشبلي ان الهيئة تؤمن هذه المساعدات بجهود كبيرة، عبر التنسيق الدبلوماسي، وعلى مستوى الاجهزة الامنية والعسكرية والحكومية.واوضح ان الهيئة تواجه حاليا، عقبات عدة في ايصال التبرعات عن طريق المعابر، اذا اننا لا نتمكن من تحديد الكميات او البضائع او شكلها، فآلية نقلها باتت العقبة الاكبر، لتعدد الجهات التي تمر بها حتى وصولها الى القطاع.واشار الشبلي الى ان عمل الهيئة بدأ مطلع اليوم العاشر من أيلول (سبتمبر) 1985 على أراضي السودان، حين توجّه سمو الأمير الحسن بن طلال في زيارة الى هناك للاطلاع على الأوضاع، والوقوف على ما خلّفه الجفاف والتصحّر من آثار سلبيّة، وما فرضه تدفّق اللاجئين من الدول المجاورة من تحدّيات وصعوبات.وأضاف، انطلاقاً من واجب الأردن الدولي تجاه أشقائه في السودان، وجه سموّه نداء للعالمين العربي والإسلامي، ناشدهما فيه على توحيد الجهود، وتقديم كلّ ما أمكن من دعم ومساندة للسودان والوقوف إلى جانبه. لذا تشكلت اللجنة الوطنية الأردنية للتضامن مع الشعب السوداني برئاسة سموّه، وبعضويّة قطاعات رسميّة وشعبيّة من الأردن، واصلت تنفيذ مهام إغاثية وتنموية في السودان منذ العام 1985 وحتى 1990.وقال الشبلي، "تعزيزاً للإنجازات السابقة، وفي إطار التوجيهات المستمرة آنذاك من المغفور له الملك الحسين بن طلال طيّب الله ثراه، والمتابعة الحثيثة من الأمير الحسن؛ تأسست الهيئة في 13 جمادى الآخرة 1412هـ الموافق 10 كانون الثاني (يناير) 1990م، لتضم اللجان والجهات المهتمّة بالعمل الإنساني الإغاثي والخيري، لتحتضن الجهود الرامية إلى دعم الجهات المحتاجة في الأردن وخارجه، واثراء الفعاليات الخيرية التطوعية، بالإضافة للمحسنين من أبناء هذا الوطن.واكد الشبلي، ان الهيئة؛ مؤسسة وطنية لعمل الخير، غير حكومية وغير ربحية، ذات نشاط متعدد الجوانب، تسعى لتحريك الفعاليات الخيرية التطوعية والتعاون معها في الأردن وخارجه، ولترجمة مشاعر المحسنين ومساعداتهم إلى مشروعات وبرامج ترسخ معاني الخير، وتعمق مفاهيم العدالة والتكافل وطنيا وعربيا وإسلاميا ودوليا.وبين أن عمل الهيئة، يؤكد معاني الانتماء والنماء، فهي تهتم بالعمل التطوعي والخدمة العامة، وتحرص على إيجاد فرص الحياة الكريمة عبر مشروعات وبرامج تنموية، وتأهيلية تتولى الهيئة إنشاءها أو إدارتها، لتغطي النواحي الاقتصادية والإنسانية على حد سواء، بالإضافة لاهتمام خاص بالمساعدات الطارئة والفورية في حالات الكوارث والنوازل العامة، على أساس من نظرة إنسانية شاملة، تلاحظ العلاقات الدولية الواسعة للمملكة.وحول برنامج المساعدات الخارجية الطارئة، قال، ان الهيئة قدمت منذ تأسيسها المساعدات الإغاثية العاجلة والطارئة لدول شقيقة وصديقة متضررة من الكوارث الطبيعية او الحروب والمجاعات، لتصبح الذراع الإنسانية للمملكة، اذ وصلت مساعداتها الى 42 دولة، وتتنوع هذه المساعدات لتشمل مواد إغاثية وغذائية وطبية وإيوائية وغيرها.واشار الشبلي، الى ان آخر المساعدات التي ارسلت، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، كانت الى سورية وتركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين، وبعدها الى ليبيا، بعد أن ضربها الفيضان الاخير.وأضاف الشبلي، أن برامج ومشاريع الهيئة تعددت في مختلف البلاد التي وصلت مساعداتها اليها، كبناء المدارس والمراكز الصحية والمباني والمساجد ومحطات تنقية المياه، والمحطات الجراحية، والمشافي الميدانية واقامة المخيمات ومحطات توليد كهرباء.