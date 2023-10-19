"الخيرية الهاشمية": طائرة مساعدات ثانية للأشقاء في غزة تنطلق اليوم

عبدالله الربيحات

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عمان - مع توارد الأنباء عن فتح معبر رفح اليوم لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، تعتزم الهيئة الخيرية الهاشمية إرسال طائرة ثانية محملة بالمساعدات اليوم.وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إن الهيئة تلقت حتى الآن كميات كبيرة من المساعدات أغلبها مواد عينية تشمل أدوية ومواد غذائية وإغاثة.وحول حجم المساعدات العينية والمادية بين شبلي أنه يتم حاليا فرزها، وأن التبرع ما يزال مستمرا.يذكر أنه تم نهاية الأسبوع الماضي تسيير أولى طائرات المساعدات الإغاثية إلى الأهل في قطاع غزة، وبين حينها الشبلي أنه ومنذ صدور التوجيهات الملكية السامية، بدأت الهيئة باتخاذ الإجراءات لتجهيز طلائع الإمدادات الطبية العاجلة إلى قطاع غزة، وتأمين المستشفيات والجهات العاملة في هذا المجال بمواد طبية وأدوية للوقوف بجانب الأهل في غزة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، وسلاح الجو والشركاء من القطاع الطبي.وبين أن المساعدات تضمنت أدوية وإسعافات بناء على الحالات والإصابات التي جرى التبليغ عنها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في القطاع.وحول إرسال طائرة أخرى، أكد الشبلي أن هذا الأمر سيتم بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية والمصرية الرسمية.وجاءت هذه المساعدات تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والقوات المسلحة الأردنية.وكانت الهيئة فتحت باب استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA إضافة إلى إي فواتيركم، فضلا عن موقع الهيئة الإلكتروني.يأتي ذلك في الوقت الذي كانت أطلقت فيه عدة نقابات ومستشفيات وجمعيات وشركات وغرف تجارة ومؤسسات مجتمع مدني إضافة إلى أفراد، حملة لجمع التبرعات لصالح دعم صمود أهلنا في قطاع غزة تحت عنوان "غزة معا ننصرها".كما أعلنت تكية أم علي بداية الأسبوع الحالي إطلاق حملة "لأجلكِ يا غزة" دعما ومساندة لأهلنا في القطاع، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بهدف جمع التبرعات لتوفير طرود غذائية طارئة لتأمين الاحتياجات الغذائية للأسر المنكوبة للتخفيف من معاناتهم.وتحتوي الطرود الغذائية الطارئة على مواد غذائية جاهزة للأكل ولا تتطلب الطهي، مثل علب التونا، والبسكويت، والمربى، والحلاوة، والحمص المطحون، ما يمثل حلا فوريا لتلبية الاحتياجات التغذوية للأسر المنكوبة.وتم اختيار هذه المواد الغذائية للتسهيل على الأسر المنكوبة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، وتبلغ قيمة الطرد الغذائي الواحد 25 دينارا أردنيا، حيث يلبي كل طرد الاحتياجات التغذوية لأسرة مكونة من شخصين لمدة 14 يوما أو أسرة مكونة من أربعة أشخاص لمدة 7 أيام.وباشرت تكية أم علي عملية تعبئة وتجهيز الطرود الغذائية الطارئة داخل مستودعات تكية أم علي في منطقة خريبة السوق، وذلك بمشاركة عدد كبير من المتطوعين، استعدادا لإيصال الطرود، حيث سيتم إطلاق أولى قوافل المساعدات بالتزامن مع صدور قرار فتح المعبر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ليتم إيصال الطرود بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للأسر المنكوبة في قطاع غزة.وبدأت تكية أم علي باستقبال التبرعات النقدية للحملة، عن طريق الاتصال على الرقم 064900900 أو التبرع عبر الموقع الإلكتروني www.tua.jo، أو من خلال تطبيق الهاتف الذكي الخاص بتكية أم علي عن طريق البحث عن TUA أو زيارة مواقع تكية أم علي في المراكز التجارية أو من خلال خدمة CliQ ( TUAGAZA ) أو خدمة اي-فواتيركم، أو عن طريق الحصالات المنتشرة في المراكز التجارية، بالإضافة إلى التبرع عن طريق عدد من التطبيقات والمحافظ الإلكترونية.