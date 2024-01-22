الإثنين 22 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخيرية الهاشمية: لم نتسلم تبرعات من "العمل الإسلامي" لغزة

الخيرية الهاشمية
الهيئة الخيرية الهاشمية
عمان - الغد – أكد أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي خلو كشوفات الهيئة من أي تبرعات مقدمة باسم حزب جبهة العمل الإسلامي لأهلنا في قطاع غزة.اضافة اعلان
وشدد الدكتور الشبلي ردا على استفسارات "الغد" على أن الهيئة الخيرية الهاشمية هي الجهة الوحيدة في المملكة المخول لها جمع وإرسال المساعدات إلى القطاع، لافتا إلى أن الهيئة توثق كل ما يردها من مساعدات مادية أو عينية قبل إرسالها إلى أهلنا في القطاع.
وبين أن الهيئة مستمرة بعملها الدؤوب من خلال زيادة المساعدات المرسلة سواء عبر الطائرات أو برا من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم.
وتواصل الهيئة جهودها لإيصال المساعدات لقطاع غزة من خلال جميع السبل، حيث بلغ عدد الطائرات المرسلة 34 طائرة. إضافة إلى 188 شاحنة وبمجموع إجمالي يبلغ 3015 طنا من المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية.
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