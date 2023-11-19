"الخيرية الهاشمية": 12 مليون دينار تبرعات لغزة

عبد الله الربيحات

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قال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي إن الهيئة مستمرة في إرسال المساعدات الإغاثية والطبية إلى أهلنا في قطاع غزة، عبر مطار العريش ليتم إدخالها إلى القطاع بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ووكالة "أونروا".وأوضح الشبلي أن إجمالي التبرعات التي جمعت في الأردن لصالح قطاع غزة بلغ نحو 12 مليون دينار، بما فيها المساعدات العينية والمادية، لافتا إلى تكثيف إرسال المساعدات حاليا نظرا لتعاظم الاحتياجات لها.وبين أن هناك طلبا متزايدا على المساعدات خاصة مع دخول فصل الشتاء وتهجير عائلات من شمال القطاع إلى جنوبه، وهو ما يوجب في المرحلة المقبلة التركيز على المساعدات الإغاثية التي تتناسب مع مثل هذه الظروف.وكانت مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية كشفت عن إرسال 6 طائرات محملة بالمساعدات التي شملت مواد طبية من خلال معبر رفح، مبينا أنه يتم حاليا تجهيز طائرة سابعة ستغادر خلال الأسبوع الحالي. يشار إلى أنه وبتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، السبت قبل الماضي بإنزال مساعدات طبية عاجلة للمرة الثانية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة /76.وجاءت هذه الخطوة استمراراً لجهود المملكة بالوقوف إلى جانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة.وتنقسم الجسور الجوية إلى قسمين، تكتيكي وإستراتيجي، ويتضمن النقل الجوي الإستراتيجي شحن كميات كبيرة من المعدات مسافات طويلة، بينما يركز النقل التكتيكي على توصيل الموارد والمعدات إلى موقع معين وبدقة عالية.وتبعاً للوضع، يمكن نقل الإمدادات بواسطة وسائل متعددة ومتنوعة، وعندما تحدد الوجهة يجب أن يكون المجال الجوي آمنا، وعندها تهبط الطائرات في المطار أو القاعدة الجوية الملائمة لتفرغ حمولتها على الأرض، لكن عندما يكون خيار الهبوط لنشر الإمدادات في منطقة معينة غير ممكن، فإن طائرة الحمولة تسقط حمولتها بواسطة مظلات متوسطة الحجم متصلة بصندوق المؤونة.