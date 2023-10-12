الخميس 12 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الداخلية": لن نسمح بأي تجمهر أو تظاهر بمناطق الأغوار والحدود

وزارة الداخلية
وزارة الداخليّة
عمان- أكّدت وزارة الداخليّة أنه وحرصاً منها على سلامة المواطنين وضمان حق التعبير المشروع لمشاعرهم الوطنية تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، فإن الدعوة للتجمهر والتظاهر في مناطق الأغوار والحدود أمر غير مسموح به، وستقوم الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة التدابير لمنع ذلك، حيث أنّ منطقة الأغوار والمناطق الحدودية المحيطة بها على طول الحدود مع فلسطين، مناطق محظورة للتجمهر وتتولى القوات المسلحة الأردنيّة حمايتها وضبط الأمن فيها.اضافة اعلان
ودعت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس كافة القوى السياسيّة والشعبيّة إلى الالتزام بما جاء في بيانها، مشيرة إلى أنها تراعي كافة مسؤولياتها لضمان حق التعبير في كافة مناطق المملكة دون المساس بالممتلكات العامة وأمن الوطن وسلامة حدوده، مشيدة بالمسؤوليّة التي يُبديها المواطنون تجاه أمن بلدهم وتعاونهم واستجابتهم لما يصدر من تعليمات ضابطة لحركة التجمهر الشعبي الداعم لصمود الشعب الفلسطيني.
وختمت الوازرة بيانها بالتأكيد على أن الأجهزة الأمنية الأردنية وبالتعاون مع القوات المسلحة الباسلة، ستظل على الدوام وكعهدها، الحارس الأمين على أمن الوطن، الواقفة على حماه بعزم لا يلين، نهجها البذل والتضحية والعطاء، في ظل جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله وحفظ الوطن واحة للأمن والاستقرار. -(بترا)
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