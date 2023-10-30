الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الداخلية و"العمل" تحذران من تبعات تشغيل العمالة المخالفة

عمالة وافدة
عمالة وافدة
حذرت وزارتا الداخلية والعمل من خطورة تشغيل ‏العمالة غير ‏الأردنية على نحو يخالف القوانين والأنظمة ‏والتعليمات المعمول بها وذلك لأسباب قانونية وصحية.‏
‏وقالت الوزارتان في بيان أمس، إن "العمالة غير الأردنية المخالفة يتوجب عليها أن ‏تحترم القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة بشكل ‏عام لبقائها في الأردن بشكل قانوني وبما يحمي ‏حقوقها، بالإضافة إلى تجنب استغلالها وهضم حقوقها ‏العمالية والإنسانية والاجتماعية من قبل بعض ‏الأشخاص، لعدم توفر تصاريح العمل السارية المفعول أو ‏أذونات الإقامة بحوزتهم حسب الأصول". ‏
وأضاف البيان‏ أن فترة تصويب أوضاع العمالة المخالفة قد انتهت، ‏ولا نية لإصدار ‏قرارات جديدة تتعلق بتصويب أوضاعها.‏
ودعا ‏أصحاب العمل والعمال المخالفين إلى ضرورة المبادرة ‏بتوفيق أوضاعهم بالسرعة الممكنة تفادياً للتبعات ‏المترتبة، خاصة وأن كافة ‏الجهات الرسمية والأمنية بدأت بتنفيذ حملات ‏أمنية مشتركة على أماكن تواجد هذه ‏العمالة؛ ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ‏بحق المخالفين.‏اضافة اعلان
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