"الداخلية و"العمل" تحذران من تبعات تشغيل العمالة المخالفة

وقالت الوزارتان في بيان أمس، إن "العمالة غير الأردنية المخالفة يتوجب عليها أن تحترم القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة بشكل عام لبقائها في الأردن بشكل قانوني وبما يحمي حقوقها، بالإضافة إلى تجنب استغلالها وهضم حقوقها العمالية والإنسانية والاجتماعية من قبل بعض الأشخاص، لعدم توفر تصاريح العمل السارية المفعول أو أذونات الإقامة بحوزتهم حسب الأصول".
وأضاف البيان أن فترة تصويب أوضاع العمالة المخالفة قد انتهت، ولا نية لإصدار قرارات جديدة تتعلق بتصويب أوضاعها.
ودعا أصحاب العمل والعمال المخالفين إلى ضرورة المبادرة بتوفيق أوضاعهم بالسرعة الممكنة تفادياً للتبعات المترتبة، خاصة وأن كافة الجهات الرسمية والأمنية بدأت بتنفيذ حملات أمنية مشتركة على أماكن تواجد هذه العمالة؛ ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.