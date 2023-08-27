الإثنين 28 آب 2023
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الدباس: تغليظ العقوبات لضبط وتقليل المخالفات والغاية ليست المخالفة

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العميد رامي الدباس

قال مساعد مدير الأمن العام لشؤون السير العميد رامي الدباس إنه تم تسجيل 82165 مخالفة استخدام هاتف منذ بداية العام الحالي حتى يوم أمس.

 

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وأوضح أن قانون السير الجديد سيطبق اعتبارا من صباح الثلاثاء 12 أيلول، أي بعد 3 أسابيع، ورأى أن العملية المرورية هي عملية مرنة ومتطورة ومتغيرة لذلك لا بد من مواكبة التطورات في ظل زيادة عدد المركبات بشكل كبير جدا.


وأضاف عبر قناة "المملكة" بأن نظام النقاط المرورية سيدرس إن كان هناك بحاجة لتعديله بعد إقرار قانون السير الجديد مؤكدا حجز 455 رخصة قيادة منذ تطبيق نظام النقاط المرورية العام الماضي.

وأضاف قائلا : "أنهينا تدريب وتأهيل مرتبات الأمن العام لضبط العملية المرورية استعدادا لإنفاذ قانون السير الجديد". 

وشدد على أن رصد مخالفة استخدام الهاتف النقال تكون من خلال رقيب السير ولا يوجد كاميرات في الأردن لرصد هذه المخالفة مشيرا إلى أن أمانة عمان تعد دراسة لزرع الاف الكاميرات لرصد السلوكيات المخالفة .

وكشف عن وضع كاميرات للمخالفة الفورية على بعض النقاط الساخنة على الطرقات الخارجية. 

 


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