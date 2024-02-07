الأربعاء 07 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الدبلوماسية الأردنية تجوب العالم لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني -انفوغراف

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني

الدبلوماسية الأردنية تجوب العالم لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني 


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