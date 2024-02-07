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الغد الأردني
الأربعاء 07 شباط 2024
1:03 م
الدبلوماسية الأردنية تجوب العالم لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني -انفوغراف
جلالة الملك عبدالله الثاني
محمود خطاطبة
الدبلوماسية الأردنية تجوب العالم لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني
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