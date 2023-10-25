الدبلوماسية الأردنية تحرك الدفة الدولية بقوة لوقف العدوان على القطاع

زايد الدخيل

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تجلت الرؤية السياسية الأردنية خلال أيام العدوان الوحشي الذي ما يزال مستمرا على قطاع غزة، بفهمها العميق لتداعياته، وقد سبق ذلك، الإدراك الواعي لما قد تؤدي إليه الحرب الصهيونية بقياداتها المتطرفة من كوارث في المنطقة، وهذا ما مضى الأردن يشدد عليه في المحافل الدولية وخلال مخاطبته للعالم، بأنه آن الأوان لأن تتوقف هذه الحرب الوحشية.وفي هذا الإطار، قاد الأردن، حراكا دبلوماسيا واسع النطاق في العالم منذ اشتعلت شرارة هذه الحرب، في مسعى منه لوقفها، مستندا في خطابه، على أسس أمنية وأخلاقية وإنسانية وقانونية، تؤكد أن للفلسطينيين حقوقا واضحة ومشروعة في الدفاع عن أنفسهم وأمنهم واستقرارهم، وأن الحرب عليهم، لن توقفهم عن المطالبة بها.لم يتوقف الأردن منذ بدء الفاجعة الفلسطينية في العام 1948 عن المناداة بتأمين حقوق الفلسطينيين، منطلقا من إيمانه الصادق بتحقيق الاستقرار للمنطقة العربية والعالم، والتي لم تهدأ يوما بسبب تداعيات القضية الفلسطينية، ومن منطلق فهمه بنجاعة الذهاب الى أساس المشكلة التي لم يول الكيان الاحتلالي أي اهتمام بالذهاب الى حلها لينهي الحرب.مراقبون، يرون ان النجاعة في الوصول الى وقف هذه الحرب، تكمن في تعددية الأطراف للمساهمة به، واضطلاع دول العالم والإقليم، بدور محوري فيه، فضلا عن بلورة موقف دولي لإطلاق مفاوضات فاعلة لتحقيق سلام عادل، على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي، مستندا على توافق عربي في هذا الإطار.الوزير الأسبق مجحم الخريشا، قال "قبل ذلك كله، كان جلالة الملك عبدالله الثاني، ينشط دبلوماسيا وبشكل مكثف، وينوع خيارات المملكة عبر حراك دبلوماسي، عن طريق لقاءات واتصالات دولية وعربية، وتأكيد أن التطورات المأساوية في الأراضي الفلسطينية، ناجمة عن انتهاكات الاحتلال المتكررة بحق الفلسطينيين".وأضاف "هذه المواقف والتصريحات وما سبقها وما تلاها ويتبعها من قبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، منبعها الموقف الأردني الراسخ والأكيد منذ عقود، تجاه القضية الفلسطينية، ولكونها راعي المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، كما أنها تشكل رد فعل للدبلوماسية الأردنية التي تعد بالأصل امتدادا لتشدد القيادة الأردنية في هذا الاتجاه، والأكيد أن هذا الإصرار الأردني على موقفه من القضية الفلسطينية برمتها، ليس بجديد، مما وضح الصورة التي رسمها كيان الاحتلال بعد عملية طوفان الأقصى، وعكس روايتها عن الأحداث".وأضاف الخريشا، أن "الأردن يدرك حجم الحشد الدولي وأهميته تجاه إدانة جرائم الاحتلال"، مضيفا بأن الحراك الدبلوماسي الأردني الأخير، يأتي بعدما كشفت الحرب على غزة، انحيازا غربيا كاملا للكيان المحتل، هذا الانحياز الذي توارى سابقا وراء الكلمات وفي الأدراج، لكنه اليوم يتفشى في العلن، ما حتم على الأردن مواجهته بإعلان واضح ورد حاسم، بضرورة إدانة ما تقترفه آلة الوحشية الاحتلالية.ورأى السفير السابق أحمد مبيضين، أن الأردن بقيادة جلالة الملك، حقق تطورا كميا ونوعيا على الصعيد الدبلوماسي، وكسب تأييدا دوليا للقضية الفلسطينية، برز عبر الاتجاه نحو تنويع الشراكات الدبلوماسية التي اتخذت أبعادا متعددة، ما منح المملكة مساحة كبيرة للعمل الدبلوماسي، لينعكس ذلك على قضية فلسطين المركزية، والحرب والعدوان الغاشم على القائم حاليا على القطاع.وبحسب مبيضين، ركز الصفدي في كلمة المجموعة العربية في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط بخاصة القضية الفلسطينية أمس، على منحيين رئيسين: الأول، موقف الأردن الثابت تجاه ما يحدث، والثاني، جهود وقف آلة الحرب والقتل ومخططات التهجير بحق الفلسطينيين.وأضاف، أما بشأن موقف الأردن جهة الحرب على غزة، فأكد الصفدي، أن الخطاب الأردني الوطني؛ الرسمي والشعبي واحد في تشديده على إدانة الحرب المستعرة في غزة، وأكد ضرورة إدانة آلة القتل الوحشية للكيان، إذ وفق الصفدي "لا مبرر للحرب.. هذه عقوبة جماعية يرفضها القانون، ويرفضها الأردن بشدة".من جهته، قال المحلل السياسي د. صدام الحجاحجة، إن الأردن يعي تماما أن مجريات العدوان على غزة اليوم، أكبر من مجرد حق في دفاع الاحتلال عن نفسه كما يروج، وإنما يسعى لتهجير الفلسطينيين من القطاع، وهو ما أكده الصفدي بالتأكيد على أنه "خط أحمر، وسيتم التصدي له بكل الإمكانيات، وهو خرق للقانون الدولي".أضاف، إن الصفدي في تصريحاته منذ بدء العدوان الغاشم على غزة، استخدم مصطلح "إعلان حرب"، في سياق تحذيره من أي مخطط تهجير لأهالي الضفة الغربية إلى الأردن، لافتا إلى أنه في حال توسعت دائرة الحرب التي يشنها المحتل، وتهديده لأهالي الضفة وأمنهم، ودعوتهم للتهجير، فإن الأردن لن يقرأ ذلك إلا على أنه "إعلان حرب"، وهو ما أكده الصفدي في أكثر من مناسبة.وأوضح الحجاحجة، أن خطاب الصفدي في جلسة مجلس الأمن، تصعيد لنبرة الخطاب الأردني الذي أصبح أكثر وضوحا واستجابة لما يتطلبه الواقع؛ من ضرورة وقف آلة القتل غير المبررة للفلسطينيين.وأشار إلى تميز خطاب الصفدي في نيويورك بإيصال الموقف الأردني الصلب من هذا العدوان على القطاع، مضيفا "لم يكتف خطاب الصفدي بالمطالبة بوقف الهجمة الغاشمة على القطاع، بل طالب العالم بإدانة الاحتلال وأفعاله، كما دان قتل المحتلين، وهو ما اعتبره تصعيدا في الخطاب الدبلوماسي الأردني".