الدبلوماسية الأردنية.. لغة تتوضح فيها الوقائع والمقاربات بذكاء ومنطقية

حنان بشارات

اضافة اعلان

منذ اللحظة الأولى للحرب العدوانية التي ارتكبها العدو الصهيوني على قطاع غزة، قدمت الدبلوماسية الأردنية رؤيتها في هذه الحرب، بصورة لم تخرج عن القواعد الدبلوماسية، وأطرت مفاهيمها بصورة تنحو في اتجاه واقعية، تقول الأشياء بمسمياتها، من دون مواربة أو تورية.والمتابع لما تجلى في الخطاب الدبلوماسي الأردني، وحركته على المستوى الدولي والإقليمي، تتكشف له منظومة مغايرة لما اعتادته الدبلوماسية العربية والإقليمية، إذ احتشد بالمفاهيم الملاصقة لحالة الحرب الدموية على غزة، الى جانب استخدام المصطلحات الفكرية الحقوقية الدولية، والمفردات الواضحة، والمناداة بالقيم والحقوق المقرة في الشرعة الدولية، ومقاربة تطبيقاتها على أرض الواقع.لقد دفعت الرؤية الواضحة التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني في مخاطبته للعالم حول هذه الحرب، مسار الدبلوماسية الأردنية لأن تنتهج رؤية جلالته العميقة في قراءة واقع الحرب وتداعياتها، بل والعودة الى أسبابها، وهذا تبدى في خطاب "الخارجية الأردنية" التي تحرك عبرها وزير الخارجية أيمن الصفدي، بقوة، مسنودا بالرؤية الملكية، وفرادتها في مخاطبة المجتمع الدولي بلغة تتوضح فيها الوقائع والمسارات والمقاربات، بذكاء ومنطقية رفيعين.وتعليقا على هذا الوضوح في معالجة الوضع القائم خلال الحرب في النطاق الدبلوماسي الأردني، يرى بعض المراقبين أن هناك قوة عالية التأثير في المقاربات التي قدمها جلالة الملك للعالم، حول ما يجري في هذه الحرب الوحشية.وهذه المقاربات، تماهت مع الاستشراف العميق لما ستلحقه تداعيات الحرب على المنطقة والعالم، لذا كان الخطاب الدبلوماسي الأردني متقدما على غيره من الخطابات في الإقليم والعالم، لما تضمنه من عرض للحقائق بموضوعية وعدالة، واستخدام للمصطلحات والمفاهيم الدقيقة في تشخيص المشهد برمته.ولعل التوصيف الذي يقول إن الدبلوماسية الأردنية، تزن كلماتها بميزان الذهب، هو الأدق في هذه الحالة، وهو ما دفع الكثير من المعلقين في صحافة العدو وإعلامه، الى مهاجمة الحقائق التي قدمتها الدبلوماسية الأردنية، ولكن هجومهم كان يفشل في دحض قوة الأثر الذي حققه الخطاب الأردني، وهو ما قاد الى حصوله على إجماع دولي، تجلى في تمكين الأردن من الحصول على تصويت غير مسبوق في الجمعية العامة، يؤيد فيه المصوتون وقف الحرب على غزة.في هذا النطاق، يذهب الخطاب الدبلوماسي، الذي يتمحور حوله الخطاب السياسي الأردني أيضا، الى أن الدبلوماسية الأردنية، أوضحت للعالم بأن الحرب على القطاع، والهجمات العدوانية للاحتلال على الضفة الغربية، باتا يشكلان بؤرة لانفلات الأمور من عقالها في منطقة، تعيش على مرجل التوتر والقلق، منذ 75 عاما.لذا، يؤكد الخبراء، أن وقف العدوان على غزة وكذلك وقف الهجمات والاعتداءات على الضفة، هما مصلحة وطنية أردنية أولا، ومصلحة للإقليم والعالم، مشددين على نجاعة الخطاب الذي تبناه جلالة الملك في كل لقاءات واتصالاته وحواراته.واعتبر هؤلاء في تصريحات لـ"الغد"، أن الخطاب المتقدم لجلالته، ولجلالة الملكة رانيا العبدالله في هذا النطاق، حمل في ثناياه، لهجة لم يعتد عليها الاحتلال سابقا، فكان غير مسبوق فعليا، بخاصة وأنه أسهم بتحقيق أثر بالغ القوة في تغيير اتجاهات الرأي العام العالمي، وهو ما انعكس ايضا في خلق انزياح واضح في مواقف العديد من الدول التي كانت مؤيدة لجرائم الاحتلال، بزحزحة موقفها، أوتغييره، وهذا التفاعل باتت تجلياته واضحة في انضمام دول عديدة لرفض الحرب، بفضل الخطاب الأردني الدبلوماسي الواضح والقوي للعالم، حول هذه الحرب الوحشية ضد الفلسطينيين.وهذا ما تجلى في نشاط وزير الخارجية أيمن الصفدي، الذي لم يترك شاردة ولا واردة في نطاق توضيح الموقف الأردني، وعمقه الدبلوماسي، والنظرة الثاقبة لقراءة الوقائع، وفهم مقارباتها، بما يحقق لدبلوماسيتنا منطقها الذي أثار غضب الكيان، وعزز من حضور الأردن كقوة دبلوماسية راسخة، مؤثرة في الأحداث ومساراتها.الوزير الاسبق د. محمد المومني، قال إن ما يحدث في غزة، إخفاق لكل منظومة القانون الدولي، وعار على جبين الإنسانية ومنظومتها الأخلاقية، ومن واجب الدبلوماسية رفع الصوت والتنبه للإخفاقات الدولية بسبب استمرار العدوان.واضاف المومني، أن اللغة الدبلوماسية التي استخدمها وزير الخارجية الأردني، تعكس واقع الحال الذي لا يستطيع منصف او موضوعي تجاهله، وأن تأتي من الأردن بتاريخه ومصداقيته، له شأن كبير ودلالات عميقة.ولفت المومني الى أن الدبلوماسية الأردنية تناور من اجل الحفاظ على مصالح الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك، مشيرا الى أننا نقف مع الجانب الصحيح من التاريخ، لأننا ننتصر للحق الذي سيتحقق ولو بعد حين.بدوره قال أستاذ العلوم السياسية د. محمد القطاطشة، إن ما يقدمه وزير الخارجية أيمن الصفدي، ليس خروجا على الدبلوماسية، فهو وزير الخارجية الذي يحتل موقع نائب رئيس الوزراء، الموقع الرابع في السلطة التنفيذية، مدعوما بالدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك، وهي فاعلة وعميقة وقوية.وتابع أن الدبلوماسية الخشنة التي رافقت تصريحات الصفدي تنعكس على أرض الواقع، باستدعاء السفير الأردني من دولة الاحتلال، وتكاد الدولة العربية الأولى والسباقة لسحب سفيرها، والتأشير على الخطوط الأردنية الحمراء التي يحاول الاحتلال تخطيه.ولفت الى أن أفضل موقف عربي دبلوماسي قوي، هو الموقف الأردني، إذ ارتقى الى السقوف العليا، فما يحدث في غزة هو تهديد للأمن القومي الأردني، وسينعكس على الضفة الغربية، التي نعتقد بان استقرارها مصلحة وطنية أردنية، لكي لا يفتعل الاحتلال اي مشكلة تقع نتائجها السلبية على الأردن.أستاذ العلوم السياسية د. وليد ابو دلبوح، قال إن ثبات الموقف الأردني يسجل لنا في الحرب الدائرة في غزة، فدبلوماسيتنا منسجمة مع قربنا من فلسطين كقضية مركزية، فضلا عن انسجام الموقف الملكي مع الحكومي مع الشعبي، مشيرا الى ان وحدة الموقف ازاء القضية المركزية تجعلنا اقوياء.واضاف بان تصريحات وزير الخارجية تنسجم مع خطابات جلالة الملك في القمة العربية، ولقاءاته الدولية، بحيث سمى الأردن من اليوم الأول الأسماء بمسمياتها، برغم تقصير المجتمع الدولي والدول العربية إزاء ما يجري في غزة من قتل وتدمير.ولفت الى ان الخطاب الأردني يضاهي الخطاب العربي والدولي، وتأكيدات وزير الخارجية على عدم تجاوز الخطوط الأردنية الحمراء جاء من اللحظة الأولى وبقي الأردن ثابتا تجاهه.