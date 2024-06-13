الدفاع المدني يتعامل مع حرائق بمناطق متفرقة من المملكة

عمان- تعاملت كوادر الإطفاء المتخصصة في مديريات الدفاع المدني مع عدد من الحوادث في مناطق متفرقة في المملكة.

وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد حرائق في محافظات جرش وعجلون والبلقاء والعاصمة عمان، والتي أتت على مساحات واسعة من الأعشاب الجافة والمحاصيل الزراعية والأشجار الحرجية والمثمرة.

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وبذلت فرق الإطفاء جهودا مضنية في عمليات الإخماد والسيطرة على الحرائق، وذلك نظرا لارتفاع درجات الحرارة وتعذر وصول آليات الدفاع المدني لوعورة بعض المناطق المحترقة، في حين لم ينتج عن هذه الحرائق أية إصابات بالأرواح.

وحذرت مديرية الأمن العام من السلوكيات الخاطئة والمؤدية إلى وقوع مثل تلك الحوادث، مؤكدة على ضرورة الابتعاد عن إشعال النيران بالقرب من الأعشاب الكثيفة، وعدم ترك مصادر الاشتعال في أيدي الأطفال، والتأكد من إطفاء النار بالشكل الصحيح بعد الانتهاء من الرحلات، والابتعاد عن رمي أعقاب السجائر داخل الأعشاب الجافة أو بالقرب منها.

ودعت إلى ضرورة عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك. -(بترا)