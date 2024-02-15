الدفاع المدني يخلي شخصاً حاصرته السيول في العقبة.. والأمن يجدد تحذيراته

عمان- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ بلاغا ورد لدفاع مدني العقبة وشرطة العقبة بوجود شخص داخل مركبته حاصرته السيول في محافظة العقبة.

وأضاف، أن فرق الغطس والإنقاذ تحركت على الفور للمكان وتمكنت من اخلائه وهو بصحة جيدة.

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وجددت مديرية الأمن العام تحذيرها من أجواء عدم الاستقرار في الساعات المقبلة، والهطولات المطرية الغزيرة والمتفرقة على نطاقات جغرافية ضيقة.

وحذرت المديرية من خطر الانزلاق أثناء القيادة، وخاصة على الطرقات الخارجية، ومن خطر ارتفاع منسوب المياه.

ودعت إلى الابتعاد عن جوانب الأَودية وأماكن تشكل السيول والتجمعات المائية، وعدم المجازفة بقطعها سواءً بالمركبات أو سيراً على الأقدام.

وأكدت على ضرورة تفقد وسائل التدفئة وصيانتها، وتوفير التهوية المناسبة للمنازل بين الحين والآخر، لا سيما في ظل درجات الحرارة المنخفضة، وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك. -(بترا)