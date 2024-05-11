السبت 11 أيار 2024
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الدفاع المدني: 673 حريقا لأعشاب جافة خلال يومين

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أرشيفية

بين التقرير الإعلامي للدفاع المدني الجهود المبذولة خلال ال 48 ساعة الماضية من قبل كوادر الدفاع المدني وخاصة ما يتعلق بالسيطرة على مئات الحرائق التي أشتعلت في مختلف محافظات المملكة.

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وقال مندوب الإعلام في الدفاع المدني في حديثه لإذاعة الأمن العام أن نشامى الدفاع المدني ومن خلال إنتشارهم الواسع في كافة محافظات المملكة وبجاهزية عالية تمكنوا من السيطرة على ( 673 ) حريق لاعشاب جافة ومحاصيل زراعية وأشجار حرجية ومثمرة بالرغم من وعورة بعض المناطق التي شبت بها الحرائق وتطلب في كثير من الأحيان الوصول لتلك المناطق سيرا على الأقدام.


وأشار إلى أن أبرز الحوادث وقعت في محافظات جرش منطقة برما ومحافظة اربد منطقة ملكا والمنصورة و الشجرة في لواء الرمثا بالإضافة لمحافظة الزرقاء منطقة العالوك و محافظة عجلون ومادبا حتى تمكنت الفرق من السيطرة على الحرائق ولم ينتج عن هذه الحوادث أي إصابات بالأرواح.


ونوه إلى جملة من الإرشادات من أهمها ضرورة عدم رمي أعقاب السجائر واشعال النيران بالقرب من الاعشاب الجافة والتأكيد على طمر النار بعد استعمالها من قبل المتنزهين بالماء والتراب، وعدم التخلص من الأعشاب الجافة حول المنازل وفي الأراضي الزراعية خلال تأثر تلك المناطق برياح شديدة مما قد ينتج عنه إمكانية تطاير النيران الى مناطق مجاورة بغير قصد.


يذكر أن مديرية الدفاع المدني وبتوجيهات مباشرة من مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة وضعت الخطط اللازمة وبجاهزية بشرية عالية ومعدات حديثه على أهبة الاستعداد للتعامل مع اي حريق ومنع انتشاره بالتعاون مع الجهات المعنية وتقوم بشكل دوري بفتح نقاط إطفاء متقدمة وخاصة في المناطق الحرجية.

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