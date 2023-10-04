الأربعاء 04 تشرين الأول 2023
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الدلقموني يشهر كتابا عن المضامين الفكرية في مسرحيات جمال أبو حمدان

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حفل إشهار وتوقيع لكتاب "المضامين الفكرية في مسرحيات جمال أبو حمدان"
نظم منتدى النقد الدرامي حفل إشهار وتوقيع لكتاب "المضامين الفكرية في مسرحيات جمال أبو حمدان" للمخرج المسرحي باسم الدلقموني، الثلاثاء، في مسرح أسامة المشيني باللويبدة.اضافة اعلان

وتضمن الحفل الذي أدارته الإعلامية شروق طومار، مداخلتين نقديتين لنائبة رئيس منتدى النقد الدرامي، الدكتورة صبحة علقم، ولنائب نقيب الفنانين الأردنيين، الفنان زهير النوباني، بالإضافة إلى شهادة شخصية قدمها كاتب الكتاب عن ظروف انتاج العمل وعن علاقته بالراحل أبو حمدان زميلا وصديقا.

ويسلط الدلقموني، الضوء في الكتاب على عدد من نصوص الراحل أبو حمدان المسرحية، ضمن معطيات المذاهب المسرحية كالرمزية والتعبيرية، متناولاً مضامين تلك النصوص وآليات التعبير عند الكاتب.

وقالت علقم، إن أكثر ما يميز الكتاب، بأن مؤلفه مخرج له نظرته الثاقبة بالضرورة لآليات تحويل النصوص المسرحية إلى أعمال حية، وأضافت: "من الطبيعي أن يكون النص محور اهتمام المخرج، كونه يدرك أنه أساس نجاح العرض الذي يقدمه، ومن هنا انتقى الكاتب المحمولات الداخلية لنصوص مسرحيه كتبها أحد أهم الكتاب المسرحيين العرب، الذي أدرك رسالة المسرح في التوعية والمعرفة".

وأشارت إلى أن دلقموني، خصص مبحثاً للحديث عن التأثيرات الفكرية في مسرح جمال أبو حمدان، وتأثره بالتعبيرية والرمزية في بناء مسرحياته المنتقاة، فضلاً عن الحديث عن البناء الدرامي في النصوص المكتوبة.

بدوره، بين النوباني، أهمية الاهتمام بقامات فكرية وثقافية وأدبية، بقيمة وحجم الأديب الراحل أبو حمدان، مشيداً بتوثيق أعماله المسرحية نقداً في كتاب، من قبل المخرج باسم دلقموني، واصفاً إياه بالناقد الذي يرى مواطن الجمال ويؤشر عليها.

وقالت طومار، إن هذا الكتاب يشكل إضافة نوعية إلى أرشيف المكتبة الأردنية والعربية، وإلى رصيد كاتبه الدلقموني واصفة إياه بالفنان المسؤول والوفي لاختياره لأعمال جمال أبو حمدان موضوعا للدراسة، وتناول المضامين الفكرية تحديدا في أعماله بالتحليل وتقديمها بأسلوب شيق يمكن القارئ من تلمس أعماق تلك المضامين بسلاسة ودون عناء كبير حتى لو كان قارئا غير متخصص.

وأشارت إلى أن الكتاب صدر مؤخرا بدعم من وزارة الثقافة عن دار الآن ناشرون وموزعون، ويعد منجزا عربي هام وقيم، لتناوله أعمال أبو حمدان الذي يعد أحد أعمدة الأدب العربي، ليس فقط لأنه كأديب كان يمتلك أسلوبا فريدا وأدوات خاصة في التعبير، وإنما أيضا لما اتسمت به أعماله من الجدية والالتزام والانحياز لوجع الإنسان والتعبير عن حزنه وقلقه وما يكابده في هذا الواقع الصعب الذي يعيشه الانسان العربي.

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