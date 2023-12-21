"الدوري الشامل لحقوق الإنسان": توصيات للحد من الزواج المبكر

هديل غبون

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عمان- نشرت صفحة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف، التقرير الوطني للمملكة للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان للدورة الرابعة للعام المقبل، متضمنا الأطر العامة لإنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الثالث لعام 2018 والبالغ عددها 149 توصية، فيما لم يتطرق التقرير إلى التوصيات التي لم يتم إنجازها.وأعد التقرير الوطني، اللجنة الأردنية الدائمة لحقوق الإنسان المؤلفة من ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية المختلفة، وذلك عملا بقراري مجلس حقوق الإنسان 5\1 و16\21.وركز التقرير على حجم المنجز عبر الأعوام 2018-2023 في الإطار القانوني والإستراتيجي لحماية وتعزيز حالة حقوق الإنسان والتشريعات المعدلة والمستحدثة، وعلى خطط رؤية تحديث القطاع العام والاقتصادي والمنظومة السياسية للأعوام 2022-2033 وحزمة الإستراتيجيات الأخرى في الحقوق المختلفة.وتناول التقرير التوصيات المقدمة للأردن والرد عليها في الأطر العامة عبر الإجراءات والسياسات المستحدثة، في السياقات العامة لتلك التوصيات في غالبية الردود.ولم يتطرق التقرير للآثار الناجمة عن إنفاذ التوصيات بشكل محدد، أو كيفية معالجة الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان في مختلف المجالات، أو الإشارة إلى الإحصائيات المتعلقة بها، كحالات العنف ضد النساء أو قضايا الأحداث أو التوقيف أو حجز الحرية أو الادعاءات بالتعذيب، أو القضايا المسجلة في هذا السياق على سبيل المثال لا الحصر، باستثناء بعض القضايا التي تم الإشارة إلى نسب متعلقة بها بشكل محدود.في الأثناء، نوه التقرير باعتماد سلسلة من السياسات والإجراءات العملية في الحد من الزواج المبكر، أهمها إقرار تعليمات معدلة للاستثناءات لحالات الزواج المبكر، مع التأكيد على أن هناك مراجعة مستمرة لها، وكذلك ومحاربة التمييز ضد المرأة وخطط منع الاتجار بالبشر وإستراتيجيات قطاع العدالة للأعوام 2022-2026 وعدالة الأحداث وخطة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير قانون العمل وتضمينه للتحرش وتطوير قانون أصول المحاكمات الجزائية وغيرها، ولجنة مواءمة التشريعات الوطنية مع الإستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2020-2025 .ومن أبرز الإجراءات العملية التي أشار لها التقرير، تعديل قانون العمل لجهة منع التمييز في الأجور بين الذكور والإناث، وإقرار إجازة الأبوة وإدخال مفهوم العمل المرن، وقرار إلزام تحويل أجور المعلمات الكترونيا.وفي ملف التعذيب على سبيل المثال أشار التقرير إلى أنه تمت مراجعة الدليل الاسترشادي لاستقصاء جرائم التعذيب والتحقيق فيها، الموجه للمدعين العامين، والاستمرار في التدريب المتخصص حول آليات التحقيق في هذه الجرائم وملاحقتها.وفي بند حرية التعبير والرأي، تطرق التقرير إلى التشريعات النافذة في هذا المجال فقط، فيما أشار إلى أن ملف الاتجار بالبشر شهد تشديد العقوبة في قانون منع الاتجار بالبشر، وفي ملف الجمعيات وتأليفها، لم يتم التطرق إلى المطالبات المتعلقة بالقيود على القانون التي تدعو لها الأوساط الحقوقية .وفي قضايا الاحتجاز والتوقيف، تطرق التقرير إلى جملة من الإجراءات الفنية، مثل وضع لوحات إرشادية داخل أماكن الاحتجاز والواجبات خلال فترة الاحتجاز، وإصدار دليل عمل لجميع مراكز الاحتجاز وتعميمه على كافة وحدات الأمن العام .وأفرد التقرير فقرات عدة حول التطورات الحاصلة والمؤثرة في تطوير عمل المحاكم والقضاء وتعزيز العدالة الجنائية والمحاكم الشرعية، وحزمة الأنظمة التي تم استحداثها وتعديلها خاصة في مجال العقوبات البديلة والعقوبات غير السالبة للحرية وازدياد نسبة حالات الانتفاع من المساعدة القانونية بنسبة 10 % في الأعوام 2019 و2020 و2021.ومن التحديات التي أدرجها التقرير، بشكل مقتضب بخلاف التقارير السابقة التي قسمت التحديات ضمن محاور موسعة، الحاجة إلى توفير بنك معلومات يشمل إحصاءات وبيانات حول حالة حقوق الإنسان في البلاد وتعزيز بناء القدرات، وما قال إنه محدودية الموارد المالية لتقديم خدمات متكاملة في المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية، والحاجة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ودعم برامج الرعاية اللاحقة، والحاجة لتطوير القدرات الفنية للمؤسسات، إضافة إلى كلف التعامل مع التغير المناخي والأمن الغذائي.وربط التقرير بين عدم وجود حل للقضية الفلسطينية وزيادة أعباء اللجوء السوري كما في التقارير السابقة، وبين زيادة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وقال إن "تحدي أعباء اللجوء يزيد الضغط على البنى التحتية، في حين رأى بأن عدم وجود حل للقضية الفلسطينية للآن، "يسهم في زيادة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية على المملكة"، مؤكدا على ضرورة استمرار المجتمع الدولي بذل جهوده لحل القضية الفلسطينية.ومن المقرر مناقشة التقرير في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير ) المقبل.