أيمن الخطيب

اضافة اعلان

تنشغل الأوساط العامة والسياسية في الحديث عن التحول الديمقراطي في الأردن باعتباره نتاج مسارات التحديث الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والإداري، وبوصفه الطريق الأمثل لبناء الدولة الحقيقية وتنمية المجتمعات، ويزداد بالتزامن مع الحراك الحزبي السياسي وتيرة النقاش والجدل حول الديمقراطية نفسها، بوصفها هي الأخرى أيضا الحالة التي تختزل جوهر الاحتياج والمطلب والهدف للجميع؛ أفرادا وجماعات ومؤسسات.نشأ مفهوم الديمقراطية بمعناه الحديث في سياق ثورة فلسفية ومعرفية أحدثتها ثورات القرن السابع عشر، وتعرض هذا المفهوم لحركة التاريخ المستمرة التي فرضت عليه مواجهات مباشرة وتطورات وتغييرات وإزاحات، الا أن أخطر ما تعرضت له الديمقراطية بفعل ديناميكات الصراعات التاريخية هو حالة الاحتكار والتبني، بحيث أصبح لكل دولة أو نظام أو مدرسة سياسية أو حركة ثورية ديمقراطية مفصلة وفق تصوراتهم الثقافية- الوعي- الخاص بهم ووفق أيضا مصالح سياسية اتخذت في غالبها ملامح كوليونالية عميقة.تقودنا هذه التوطئة إلى سؤال ملح حول شكل الديمقراطية التي نريد في الأردن -الذي يمتلك اليوم على الأقل نظريا- رغبة في تحول ديمقراطي على مستوى الدولة والبنية المجتمعية والعلاقات القائمة بينهما،لا سيما بعد الردة الديمقراطية، وبعد أن انهارت الديمقراطية بمفهومها وطريقتها وتكشف وهمها عبر سلسلة من الاختبارات، ليس أولها تفكيك الشرق والعبث به واحتجازه من أي عملية تنمية وتطوير ونهضة وإبقاؤه في مساحات التبعية والدمار والفوضى، وليس آخرها تكشف الأقنعة الغربية في موقفها من الحرب الدائرة على قطاع غزة.تلك الديمقراطية التي احتكرها الغرب وسوقها عبر ماكيناته خلال قرن داعياً التفوق الحضاري والأخلاقي وواضعا نفسه في مكانة أعلى من بقية الدول والمجتمعات، لم تعد مقبولة اليوم ولا سبيل لمحاكاتها، ما يعني أننا أمام اختبار في مواجهة التاريخ عن كثب الآن وفرصة في سياق تصميم ديمقراطية تعبر عنا وتمثلنا على قاعدة واضحة أننا لسنا أقل ديمقراطية وحضارة من الآخرين، وعلى الرغم من وجود تراكمات حالت دون اختبار الديمقراطية وأنضجت مناخات من التقويض والوصاية والانفراد ووجود فجوات معرفية عميقة في فهم الديمقراطية وفي آليات تطبيقها، إلا أن مجموعة من الظروف الموضوعية والذاتية الأردنية تحتم القول بأن الذهاب نحو الديمقراطية هو خيار الضرورة الإستراتيجي للسنوات المقبلة.وفي ضوء ذلك، فإن الديمقراطية التي نريد هي ديمقراطية وطنية تحترم الذات الوطنية وكبرياءها ودورها الإنساني الحضاري الضارب جذوره في الأرض، واعية تماما لخصوصيتها الثقافية وتبرز هويتها دون خجل وتغادر فورا مساحات النقص والدونية تجاه الآخر، فقد ولى زمن الانقسامات العالمية، والتجارب أثبتت أن الكل العالمي اليوم يمتلك حقه وبوسعه أن يكون ما يريد.نريد ديمقراطية محورها الإنسان بـ”ألم ولام التعريف”، باعتباره جوهر العملية الديمقراطية وأساس التنمية، وتحترم حرياته الشخصية والعامة وتفتح المجال العام أمام الجميع بالتساوي، وتفوت الفرصة على أصحاب الفكر الخلاصي الذين يحاولون احتكار الخطاب والوعي الجمعي في الفضاء العام وأدلجته وتطبيعه بشكل ولون واحد وملاحقة المختلفين عنهم ومصادرة حرياتهم في الرأي والتعبير.نريد ديمقراطية فاعلة تبني الدولة على ثنائية المؤسساتية وسيادة القانون، وهو ما يستدعي إنهاء كافة الأشكال القائمة على العلاقات والمصالح الضيقة، وهكيلة القطاع العام جوهريا باعتماد سياسات الكفاءة والاختصاص المرتبطة بالمساءلة في داخل عقل إدارة الدولة.نريد ديمقراطية حاضنة للتنوعات الاجتماعية الهوياتية المختلفة، تعتمد سياسة الاستثمار في هذا التنوع الثقافي، لا سياسات الخدش أو التجريح، وهو ما يقتضي إطلاق حوار عابر للخلافات البنيوية بين المكونات الاجتماعية جميعها وبما يضمن توحيدهم على قضايا مشتركة، وتحميل تلك المكونات مسؤولياتها الوطنية عبر التخلي عن منطق المجموعات الاجتماعية المغلقة والعزلة الاجتماعية وتغليب رابطة الهوية الوطنية الأردنية على حساب روابط ما قبل الدولة القديمة بكل أشكالها وأنماط وعيها وسلوكها.نريد ديمقراطية تطرح العدالة الاجتماعية كطريق للخروج من الأزمة وكمنجز وطني، وفق تدابير سياسية اقتصادية تعيد التوزيع العادل للموارد وضمان حق الجميع في الوصول للإنفاق العام وضمان تكافؤ الفرص المدخل الرئيسي إلى كل ذلك، واستعادة الثورة المجتمعية لتكون بيد الناس لا بيد الأقليات، ورد الاعتبار للتنمية المتمحورة حول الذات الوطنية وقطع العلاقات مع تنميات التمويل.الديمقراطية التي نريد تحتاج إلى المزيد من الديمقراطيين الفاعلين والمشتغلين الذين يزاوجون بين النظرية والتطبيق، فالديمقراطية في جوهرها فعل سياسي مشتبك ومتراكم، وهي ملك للجميع على عكس غيرها، وهو ما يستوجب، وبالحوار العلمي والموضوعي، إزالة الستار عن الممثلين خلف كواليس المسرح الديمقراطي الصاعدين على أكتاف الديمقراطية والذين يتغذون بشكل طفيلي على جذعها وفي أعماقهم نقيضها.نريد ديمقراطية تضع الفهم الموحد للمصلحة الوطنية الأردنية على رأس أولوياتها، في سياق بناء الأردن المعنوي الذي نطمح إليه بوصفه أردنا وطنيا عروبيا ديمقراطيا تقدميا، وبناء الأردن المادي بوصفه دولة مؤسسات وقانون لكل أبنائها وبناتها، والذهاب بالمجتمع نحو ما يحقق رفاهه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وتكريس أمنه واستقراره.الديمقراطية التي نريد هي حتماً التي تليق بالأردن وشعبه الأصيل، ديمقراطية اجتماعية واعية لقضايا طبقاتها الاجتماعية ومنحازة لهم وتمثل مصالحهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، تحفظ الكرامات الوطنية وتصون الحقوق والواجبات وتطلق مجالا عاما يحتضن الجميع دون إقصاء، ولدينا في الأردن ما يكفي من رغبة وإرادة وموارد لجعل المستحيل ممكناً.