الردايدة: سلامة العمال والمجتمعات من المخاطر الكيميائية أولوية

محمد الكيالي

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عمان- قال وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة إن الأردن أولى القضايا الصناعية جل اهتماهه وحقق العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات، حيث تضمنت رؤية التحديث الاقتصادي محرك الصناعات عالية القيمة كأحد محركاتها الرئيسة الذي يهدف إلى تطوير الأردن ليكون مركزا للصناعة في المنطقة من خلال رفد الصادرات سريعة النمو بالمنتجات المتميزة وذات القيمة العالية.وأضاف الردايدة، مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في كلمته خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الأردني الدولي الثاني لسلامة العمليات الكيميائية تحت عنوان "التميز في سلامة العمليات الكيميائية، التصنيع والتخزين والنقل المأمون".وتعقد المؤتمر، جمعية مهندسي سلامة العمليات الكيميائية الأردنية في شعبة الهندسة الكيميائية بنقابة المهندسين بالشراكة مع المعهد العربي لعلوم السلامة.ولفت الردايدة إلى أن المؤتمر يضم نخبة من العلماء والخبراء المتميزين من أنحاء العالم ويؤكد على أن التشاركية والتعاون الدولي كأساس في حل ومعالجة القضايا الصناعية والبيئية الملحة من خلال استخدام منهجيات مبنية على أسس علمية راسخة.ولفت إلى ضرورة التزام القطاعات الصناعية والكيميائية باتباع نهج سلامة العمليات الكيميائية في التخزين والنقل والتصنيع بما في ذلك تصميمها بحيث تقل مخاطرها الكيميائية والفيزيائية والحرارية، واتباع الممارسات الحديثة واستخدام المعدات والمواد ذات الجودة العالية، وإدارة وتحليل المخاطر وتقييمها ومعالجتها، فضلا عن توفير تدريب وتوعية للمهندسين العاملين في تلك المجالات.وأوضح أن حماية البيئة والصحة العامة من المخاطر الكيميائية المحتملة وضمان سلامة العمال والمجتمعات المحلية التي تعيش بالقرب من المنشآت الصناعية والكيميائية هي من أهم أولويات الوزارة، وذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.بدوره، قال نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن شعبة الهندسة الكيميائية ومن خلال الجمعية، تناولت موضوعات وعناوين وإنجازات أحدثت نقلة نوعية في أداء الشعبة.وأضاف أن حادثتي العقبة وانفجار مرفأ بيروت وكافة الحوادث العالمية وحادثة اللويبدة والزلازل المختلفة، تندرج تحت عناوين السلامة العامة.ورجح أن يتم عقد مؤتمر عربي ودولي مطلع العام المقبل، حول أخطار الزلازل بالتنسيق مع اتحاد المهندسين العرب.وبين أن نقابة المهندسين تعهدت بإقامة حملة وطنية أردنية لإعادة بناء البنية التحتية في مخيم جنين خلال الأيام القليلة المقبلة.ووجّه التحية إلى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي تخوض معركة ضد الإرهاب وضد آفة المخدرات.من جانبه، قال ممثل شعبة الهندسة الكيميائية عضو مجلس الشعبة المهندس يعقوب بني طه، إن النقابة من خلال الشعبة ممثلة بجمعية مهندسي سلامة العمليات الكيميائية، أطلقت مبادرة السلامة الكيميائية ومنع الحوادث الكبرى في مدينة العقبة، بتطبيق منهجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة المتعلق بمنع الحوادث الكيميائية، والتأهب لها.بدوره، أكد رئيس جمعية سلامة العمليات الكيميائية الدكتور سامي عمارنة أن المؤتمر يشكل خطوة تنفيذية مميزة نحو تحقيق أهداف الجمعية لصياغة تشريع وطني حول إدارة سلامة العمليات والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وتعزيز ثقافة سلامة العمليات وتبادل المعرفة والخبرة مع مراكز ومؤسسات سلامة العمليات المعترف بها، إضافة إلى إنشاء وتنفيذ برنامج تدريبي شامل لسلامة العمليات.ولفت ممثل المعهد العربي لعلوم السلامة الكتور سعيد أبو عيطة إلى أن المعهد يعمل مع نقابة المهندسين على تنظيم فعاليات علمية ومؤتمرات وندوات مشتركة متخصصة في السلامة، وذلك لتشجيع تبادل الخبرات والمعرفة ونشر المقالات والأبحاث العلمية.وأكد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر البروفيسور ديب أبو فارة، أهمية المؤتمر في ضمان الرفاهية البيئية الشاملة، باعتباره يمثل لحظة محورية لأصحاب المصلحة الصناعيين والأكاديميين والحكوميين للمشاركة في حوار مدروس بشأن أحدث الاتجاهات الناشئة في سلامة العمليات الكيميائية.وسيتناول المؤتمر عروضا تقديمية فنية من خبراء مرموقين في معاهد مرموقة مثل DEKRA، وجامعة تكساس إيه آند إم، ومركز ماري كاي أوكونور لسلامة العمليات، وIoMosaic، ومجموعة سلامة العمليات والموثوقية، ومعادن، وأدنوك.