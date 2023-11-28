"الرسالة وصلت" بعد 75 عاما من العبث بالحقيقة في الغرب

غادة الشيخ

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عمان - رفعت أيادي المدافعين عن القضية الفلسطينية عموما، وعن قطاع غزة خصوصا، عن "الهاشتاغات" الداعمة لفلسطين والموجهة للغرب، وعادت حناجرهم إلى صوتها الطبيعي، بعد أن بحت خلال عقود، ليس تقاعسا أو استسلاما، بل لوضوح الرسالة الشديد، وبأنها وصلت.في كل مرة يبرز فيها الظلم الصهيوني للفلسطينيين، تتجه الأصوات والنداءات العربية إلى مواقع التواصل الاجتماعي، لإنشاء حملات تخاطب عبرها العالم الغربي لإبراز الصورة الحقيقية بشأن القضية الفلسطينية، وهي تفيد بأن المحتل، هو من يتخذ شكل الوحش، والفلسطينيين هم الضحية منذ 75 عاما وليس العكس، لكن في كل مرة سابقة، كانت تلك الحملات تبوء بالفشل، نظرا لسطوة الإعلام الغربي، الممول بمليارات الدولارات كي يكسر الصورة الحقيقية، وينمطها في الشارع الغربي، لكن هذه المرة وبفضل غزة، انتصر المدافعون عن فلسطين.لم يعد هم إيصال الرسالة الحقيقية لما يحدث في غزة من إبادة جماعية للرأي العام الغربي، كبيرا كما كان في السابق، لدرجة وصوله الى مرحلة العبء النفسي، عندما كان يشاهد العربي في السابق كذب وزيف الرواية الغربية، ويحاول بكل ما أوتي من قوى افتراضية كالهاشتاغات والترند، كشف الغطاء عن ذلك الزيف، ذلك لأن الحقيقة انكشفت بفضل غزة ودماء شهدائها وصبر أهلها، وإيمانهم.اللافت، أن الانتصار العربي في كسر الصورة النمطية الظالمة عن رواية القضية الفلسطينية، لم يأت جراء مليارات الدولارات لدعمها، ولا لحيادية إدارات مواقع التواصل في إبراز الخطاب العربي المدافع عن فلسطين، فهي أصلا ليست حيادية، لكن الانتصار الافتراضي لقصة فلسطين، جاء لعدة أسباب، جميعها تبلورت نحو أن الأذن الغربية منحت نفسها لأول مرة وقتا لسماع الصوت الفلسطيني المظلوم، وصدقته.ومن بين أسباب الانتصار العربي الفلسطيني الافتراضي لقضية فلسطين، أنه وكما يقول المثل الشعبي "حفروا على خراب عشهم"، أي أن زيف الرواية الصهيونية كشفت نفسها بنفسها في هذه الحرب، بدءا برواية تقطيع رؤوس الصهاينة في الحفلة التي حدثت في الـ7 من تشرين الاول (أكتوبر) الماضي، لتفندها مؤخرا وسائل إعلامية صهيونية كشفت أن سبب الوحشية الظاهرة في أشلاء الصهاينة خلال تلك الحفلة، مرده آلة الحرب الصهيونية نفسها، وليس بفعل هجمات من المقاومة، فضلا عن الفيدوهات الركيكة لجيش الكيان التي تدعي بأن مستشفى الشفاء معقل للمقاومة، لكن الإعلام الغربي فضحها.ويبدو أنه لن تكون روايات المحتجزين الصهاينة التي أفرجت عنهم كتائب المقاومة، والتي حاولت الرواية الصهيونية تفنيدها بشتى الطرق، بيد أن الرسالة الأخيرة أحبطت تلك المحاولات. تلك الرسالة التي وصفت المحتجزة الصهيونية فيها نفسها بأنها ستبقى دوما: "أسيرة شكر" للمقاومة.يقال لمن يؤمن بعدالة الكون، إن للمظلوم يوما سيأتي، وسينصف فيه على الأرض قبل السماء، وفلسطين انتظرت 75 عاما لتنال عدالة تصديق قصتها الحقيقية من الشارع الغربي، واليوم وبفضل غزة وما قدمته من أثمان لا تعوض ولا تستبدل، سيقول المدافعون عن القضية الفلسطينية لها: "سنبقى أسرى الشكر لك".